Parma Fidei díjjal tüntetik ki Reisz Pál ferences szerzetest

A Parma Fidei – Hit Pajzsa díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapjához (február 25.) kapcsolódva minden évben olyan ma is élő egyházi személyek kapják, akik a diktatúra éveiben is rendíthetetlenek maradtak hitükben és hűséggel vállalták magyarságukat. Az idei kitüntetett Reisz Pál OFM ferences szerzetes, pap, a budapesti Alkantarai Szent Péter-templom gyóntatója.

A díjat február 21-én, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében adják át. Az ünnepi beszédet a díjjal tavaly szintén kitüntetett Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek és metropolita tartja, a laudációt pedig Sajgó Szabolcs jezsuita atya, jószolgálati nagykövet tartja.

Az atyát nem csak a templomba járók ismerhetik, az ő portréja szerepelt a „Gyere haza! Gyónj meg!” mottóval indított kampány plakátjain. 2025 őszén még nagyobb figyelem kísérte, amikor a Ferenciek terén Hadházy Ákost és a vele tüntető baloldaliakat személyesen szólította fel, hogy ne zavarják meg a szentmisét. Országosan ismertté A tartótiszt című, 2013-as dokumentumfilm tette. Ebben először szólalt meg arcát és nevét vállalva egy egykori állambiztonsági tartótiszt, és szembesítették megfigyeltjével, Pál atyával, aki képes volt neki megbocsátani.

Reisz Pál OFM ferences szerzetes érettségi után lépett be a rendbe: bár eredetileg történelemtanárnak készült, a rend szükségletei szerint matematika–fizika szakos tanári diplomát szerzett. 1971-ben tanárként és nevelőként tért vissza egykori iskolájába, az esztergomi ferences gimnáziumba, majd 1984 és 1997 között igazgatóként vezette az iskolát; Szent Ferenc lelkiségét követve generációk hitét és tudását formálta. A diktatúra éveiben az egyházi oktatás kiszolgáltatottságában is kitartó, felelősséget hordozó vezetőként állt helyt, később pedig missziós és intézményépítő szolgálatot végzett (Kárpátalja, Szombathely – ferences kollégium alapítása), majd Sümegen lelkigyakorlatos központtá formálták a rendházat és templomot. Munkáját 2025-ben Gelsey Vilmos-plakettel ismerték el, mint olyan keresztény közéleti és oktatási szolgálatot, amely a magyar nemzeti kultúra és az egyházi nevelés javát is szolgálta.