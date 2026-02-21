ferences szerzetesdíjegyház

A Parma fidei − Hit pajzsa díjat Reisz Pál ferences szerzetes kapta

Az elismerést olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. A Parma fidei − Hit pajzsa díj idei kitüntetettje, Reisz Pál ferences szerzetes tavaly ősszel lett országosan ismert, amikor Hadházy Ákos tüntetésén megszólalt a belvárosi ferences templom harangja, és a tüntetők felelősségre vonták.

2026. 02. 21.
Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója kapta idén a Parma fidei − Hit pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt díjat szombaton adták át a Pesti Ferences templomban.

Budapest, 2026. február 21.
Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek a Parma fidei - Hit pajzsa díj átadása alkalmából tartott szentmisén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az elismerést Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora, Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita, a múlt évi díjazott, valamint Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet nyújtotta át.

Reisz Pál atya kitüntetése elismerése annak, hogy nem csupán azok a személyek tekinthetők a kommunista diktatúra áldozatainak, akiket kivégeztek, börtönbe vetettek vagy kínoztak, hanem azok is, akik mindennapi csendes áldozatvállalásuk közepette ki voltak téve a verbális erőszaknak, a megfélemlítésnek, a zsarolásoknak és a fenyegetéseknek

– szögezte le Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa, akinek üzenetét Kulcsár Dávid nunciusi titkár olvasta fel az ünnepségen.

A Parma fidei − Hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz.

Budapest, 2026. február 21. A Parma fidei - Hit pajzsa díjjal kitüntetett Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója a kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerés átadásán a belvárosi ferences templomban 2026. február 21-én. MTI/Bruzák Noémi
A Parma fidei – Hit pajzsa díjjal kitüntetett Reisz Pál ferences szerzetes (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Mint az apostoli nuncius fogalmazott, Magyarországon egészen a rendszerváltásig igyekeztek ellehetetleníteni a hitükhöz hősiesen és hűségesen ragaszkodó keresztvény testvéreiket. Hozzátette: Reisz Pál személyében olyan hiteles tanúságtevőt is tisztelhetünk, aki nem csupán az állhatatosságban, de az üldözőinek való megbocsátásban is a krisztusi úton jár.

A díjazottat méltató laudációjában Sajgó Szabolcs kiemelte: a hit fénye pajzs a sötétség ellen. Mint megjegyezte, a mostani zűrzavaros világban a katolikus hit képes eligazítani, vezetni és erőt adni.

Reisz Péter Pál szerzetes életének évtizedeken át másokat segítő, eligazító fénye sokak helytállásának, hűséges tanúságának is a fénye. A Trianonban megszaggatott családjáé, a ferences gimnáziumé, a testvéri szerzetes közösségé, az üldözések alatt vértanúkká letteké. Hűséges szerzetesi szolgálata során Esztergomban, Kárpátalján, Szombathelyen, Sümegen, Budapesten is szolgált

− emelte ki Sajgó Szabolcs.

Reisz Pál neve tavaly ősszel lett országosan ismert, amikor egy keddi, Ferenciek terén tartott ellenzéki tüntetés során megszólalt a belvárosi ferences templom harangja. Éppen akkor, amikor ő az oldalsó kapunk kilépve kitekintett a demonstrációra, ami ezután konfliktushelyzethez vezetett.

– Gyűlölettől eltorzult arcú emberekkel találkoztam, ezek mégis nemzettársaim, imádkozzunk értük. Nem akartam celeb lenni, mégis azt mondták, az lettem. Az eset után történt, hogy Peregrin atya, akit akkor akaratlanul helyettesítettem, a díjra ajánlott. Koromnál fogva életem során nagyon sok emberrel találkoztam, akik már nem élnek, és valóban hősök voltak. Őket képviselve fogadtam el ezt a díjat − mondta Reisz Pál.

Az elismeréssel járó díjat Miletics Katalin Janka éremművész, bencés obláta készítette. A plakett közepén Szent Gellért püspök és vértanú látható. Reisz Pál egy új miseruhát is kapott ajándékba.

Budapest, 2026. február 21. A Parma fidei - Hit pajzsa díjjal kitüntetett Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi ferences gimnázium egykori tanára, igazgatója (j) a kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerés átadásán a belvárosi ferences templomban 2026. február 21-én. Balról Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita (b) és Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet. MTI/Bruzák Noémi
A Parma fidei – Hit pajzsa díjjal kitüntetett Reisz Pál ferences szerzetes, Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek és Sajgó Szabolcs jezsuita pap (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Borítókép: Reisz Pál ferences szerzetes a Parma fidei – Hit pajzsa díj átadásán (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


