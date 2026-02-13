Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert a baloldali politikai elemző

„Nem értem, hogy egy politikus hogy lehet olyan felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni” – mondta Nagy Atila Tibor a Heti tévében.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a szobában kábítószernek látszó dolog volt, amihez ő nem nyúlt. A politikai elemző szerint, ha az ember ilyet lát, akkor onnan sebesen elfut, ehhez képest ő lefeküdt Vogel Evelinnel, akivel másfél-két hónappal korábban szakított.

Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi felelőtlenség mintapéldányát látjuk. Magyar Péter tele van zűrös üggyel

– jegyezte meg Nagy Attila Tibor.

A politikai elemző visszaemlékezett arra, amikor a Tisza Párt elnöke templomból kijövő emberekre kiabált rá egy lakossági fórumon, vagy amikor mindenki előtt megszégyenített egy hölgyet, akinek a kérdését féreértette.

Én nyugodtabb lennék, hogyha Magyarország élén egy stabil háttérrel, stabil magánélettel rendelkező ember lenne

– jegyezte meg Nagy Attila Tibor.