Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi első részletét

Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét – tájékoztatott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, akik utalással kérték, február 12-én kapják meg a 13. havi első részletetét, 13-án pedig a 14. havi nyugdíj első részletét utalják majd.

A miniszter egyúttal emlékeztetett, fontos látni, mire számíthatunk, ha a baloldal hatalomra kerül,

pláne, hogy nem is titkolják szándékaikat, a Tisza Párt gazdasági szakemberei korábban is arról beszéltek már, hogy azonnal el kellene törölni a 13. havi nyugdíjat, most pedig a Republikon Intézet konferenciáján szintén a nyugdíjakat támadták.

– Egyszer a baloldal már eltörölte a 13. havi nyugdíjat. Az az ígéret, hogy a baloldal majd a Fidesz politikáját valósítja meg, illúzió. A baloldal mindig minden jobboldali intézkedést megszüntette – húzta alá Gulyás Gergely.

Beváltotta ígéretét a kormány

Amit ebben a gazdasági helyzetben meg lehet tenni, azt a kormány megtette, sőt túl is teljesítette – vélekedett a budapesti Fidesz frakcióvezetője az Igazság órájának csütörtöki adásában, kiemelve, hogy ez egy nagyon jó február, nagyon sok minden, amit 2026-tól be tudott vezetni a kormány, most érkezik, így az első megemelt fizetések, a bérminimum, az szja mentessége a kétgyermekes édesanyáknak, valamint a 13. havi és a 14. havi nyugdíj is. Szentkirályi Alexandra szerint bár az emberek számára evidencia mindez, az egy kormányváltás esetén ezek a támogatások már egyáltalán nem garantáltak, a fókusz a családokról a profitra vándorol majd.