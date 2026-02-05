szentkirályi alexandrafőpolgármesterkarácsony gergelymagyar péterpride - díjatfidesz

Szentkirályi Alexandra: Ez a Magyar Péter-féle gyűlöletpolitika eredménye + videó

Amit ebben a gazdasági helyzetben meg lehet tenni, azt a kormány megtette, sőt túl is teljesítette – vélekedett a budapesti Fidesz frakcióvezetője az Igazság órájának csütörtöki adásában. Szentkirályi Alexandra szerint fontos látni: ami most az emberek számára evidencia, az egy kormányváltás esetén már egyáltalán nem garantált, a fókusz a családokról a profitra vándorol majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 7:00
Ez egy nagyon jó február, nagyon sok minden, amit 2026-tól be tudott vezetni a kormány, így az első megemelt fizetések, a bérminimum, az szja mentessége a kétgyermekes édesanyáknak, 13. havi és a 14. havi nyugdíj, a szociális ágazatban történé béremelés, pedagógus béremelés – sorolta Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint amit ebben a gazdasági helyzetben meg lehet tenni, azt megtette, sőt túl is teljesítette is a kormány. – Ehhez képest az ellenzéki hozzáállás ezúttal is az, hogy ez jár – mondta.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra: egy kormányváltás esetén a fókusz a családokról a profitra vándorol (Fotó: Képernyőfotó)

Hozzáteszi, az emberek úgy gondolkodnak, hogy ami már a zsebünkben van, az ott van, de abba senki sem gondol bele, hogy ez nem evidencia, hogy így is marad.

Egy kormányváltás esetén, ahol multinacionális, globalista hátterű emberek vannak, egy pillanat alatt a fókusz a családokról a profitra vándorol. Ez egy zéró összegű játék, olyan ugyanis nincs, hogy a családoknál, meg a multiknál is marad pénz 

 – jegyezte meg.

Szentkirályi Alexandra: a mi szavunk mérvadó, példa lettünk a világ számára

A Tiszából kiugró Csercsa Balázzsal kapcsolatban elmondták, nem először derül ki, hogy Magyar Péterék mást mondanak, mint amit terveznek. Két anyag készül, egy mutatóba, és egy valódi, a konvergencia program, ami Brüsszel akaratához igazodik. – A balos közgazdászok, Kármán András, Kéri László pedig elkotyogták, hogy szerintük jó a progresszív adózás, a rezsicsökkentés pedig egy humbug, a 13. havi nyugdíjat meg el kell törölni? – mutatott rá.

Szentkirályi Alexandra szerint nem szoktunk hozzá, hogy Magyarország ilyen kiemelt figyelmet kap, Bajnai-kormány idején azt hallgattuk, hogy milyen jó a nyugati világ, és ha beáramlanak a multinacionális cégek, erre az történt, hogy felvásárolták a fél országot. – Ma már nem csak arról van szó, hogy megtömik a zsebüket, hanem olyan indulat is beáramlik a magyar kormány felé, amivel eddig nem találkoztunk. Ennek oka,

 hogy a mi szavunk a világban mérvadó, példa lettünk, miután Orbán Viktor a migrációval kapcsolatban is előre megmondta, mire számíthatunk. Szinte már sci-fi-be illő az a beavatkozási kísérlet, ami Brüsszel felől érkező

 – magyarázta.

Brüsszel beavatkozik a választásokba

A politikus beszélt arról a friss amerikai jelentésről is, amelyből kiderül, hogy Európai Bizottság hogyan avatkozik be a közösségi medián keresztül a választásokba is. – Ez azt jelenti, hogy ha ma a műsorban arról beszélünk, hogy a bevándorlás rossz, vagy az lmbtq kérdésekben nem értünk egyet, akkor ez a tartalom kevesebb elérést kap majd a világhálón – mutatott rá Németh Balázs. Szentkirályi Alexandra hozzátette, az, hogy kiderült, hogy Brüsszel beleszól abba, kinek mit kellene gondolnia, és ha az nem egyezik az ő álláspontjukkal, azt elhallgattatják, félelmetes. 

– Ezt egy jogi bizottság leírja, hogy az elmúlt tíz évben, a Covidtól, a migráción át, a gender kérdésig minden olyan véleményt letekernek, tiltanak, ami nem az ő véleményükkel egyezik? És még ők nevezik magukat szuverénnek? 

– jegyezte meg.

Leszögezte, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, ki fogunk maradni a háborúból. Arról a biztos kezű emberről, aki már töbször nemet mondott Brüsszenek, lehet tudni, hogy nem fog bújkálni. 

– Ő garantálni fogja, hogy kimaradunk a háborúból 

– szögezte le. Megjegyezte, a holland hadi adó szabadság hozzájárulás címszó alatt fut, de attól még ez a pénzt el fogják venni a hollandoktól. – Ezen az úton ők végig akarnak menni, és mindenkit magukkal akarnak rántani – mondta, jelezve, ha valaki kimarad ebből, mint mi, lesz egy olyan ország, aki nem ment be ebbe a zsákutcába, ami nekik nem jó. Mind morális, mind politikai értelemben az a cél, hogy berántsanak mindenkit ebbe a helyzetbe.

Szentkirályi Alexandra beszélt Karácsony Gergelyről is, aki Pride-díjat vett át, miközben a főváros romokban van. A havazás és a kátyú helyzetről elmondta, 

 már a baloldali polgármesterek is felszólaltak a főpolgármester miatt, akinek megint nem sikerült felkészülnie a éli időjárásra. 

– Az előrelátók már ősszel szerződést kötnek a téli hótakarításra, de most it ez nem történt meg. Úgy tűnik, minha Karácsonynak ennyire nem lenne fontos a város, és már beszólt neki a II., a III. kerüleri polgármester is, sőt már Hadházy Ákos is – mondta.

Jelezte, Karácsony Gergely taktikája, hogy az alapfeladatok elvégzése helyett sírva mutogat másra, pedig ő minden budapesti főpolgármestere, és nem csak a jobboldaliaknál esik a hó.

Orbán Viktor kapcsán megjegyezte,

 a miniszterelnök hisz ebben a nemzetben, sokra tartja  a magyarokat, és győztes országot szeretne, 

és ezzel szemben áll egy lekezelő, mindenkit lenéző, megvető ember, aki buta, taulatlan vidéki bunkónak tartja a fél országot. ezzel szemben a vidékieknek megvan az eszük, legyen szó migrációról, vagy genderről. 

Kiemelte, amit eddig gazdaságilag elért az ország, nem adható fel, ezért sem szabad belemenni a háborúba, mert akkor az eddigi teljesítmény csorbulna.

 

 

