Szentkirályi Alexandra: Ez a Magyar Péter-féle gyűlöletpolitika eredménye + videó

Ez egy nagyon jó február, nagyon sok minden, amit 2026-tól be tudott vezetni a kormány, így az első megemelt fizetések, a bérminimum, az szja mentessége a kétgyermekes édesanyáknak, 13. havi és a 14. havi nyugdíj, a szociális ágazatban történé béremelés, pedagógus béremelés – sorolta Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint amit ebben a gazdasági helyzetben meg lehet tenni, azt megtette, sőt túl is teljesítette is a kormány. – Ehhez képest az ellenzéki hozzáállás ezúttal is az, hogy ez jár – mondta.

Szentkirályi Alexandra: egy kormányváltás esetén a fókusz a családokról a profitra vándorol (Fotó: Képernyőfotó)

Hozzáteszi, az emberek úgy gondolkodnak, hogy ami már a zsebünkben van, az ott van, de abba senki sem gondol bele, hogy ez nem evidencia, hogy így is marad.

Egy kormányváltás esetén, ahol multinacionális, globalista hátterű emberek vannak, egy pillanat alatt a fókusz a családokról a profitra vándorol. Ez egy zéró összegű játék, olyan ugyanis nincs, hogy a családoknál, meg a multiknál is marad pénz

– jegyezte meg.

Szentkirályi Alexandra: a mi szavunk mérvadó, példa lettünk a világ számára

A Tiszából kiugró Csercsa Balázzsal kapcsolatban elmondták, nem először derül ki, hogy Magyar Péterék mást mondanak, mint amit terveznek. Két anyag készül, egy mutatóba, és egy valódi, a konvergencia program, ami Brüsszel akaratához igazodik. – A balos közgazdászok, Kármán András, Kéri László pedig elkotyogták, hogy szerintük jó a progresszív adózás, a rezsicsökkentés pedig egy humbug, a 13. havi nyugdíjat meg el kell törölni? – mutatott rá.

Szentkirályi Alexandra szerint nem szoktunk hozzá, hogy Magyarország ilyen kiemelt figyelmet kap, Bajnai-kormány idején azt hallgattuk, hogy milyen jó a nyugati világ, és ha beáramlanak a multinacionális cégek, erre az történt, hogy felvásárolták a fél országot. – Ma már nem csak arról van szó, hogy megtömik a zsebüket, hanem olyan indulat is beáramlik a magyar kormány felé, amivel eddig nem találkoztunk. Ennek oka,

hogy a mi szavunk a világban mérvadó, példa lettünk, miután Orbán Viktor a migrációval kapcsolatban is előre megmondta, mire számíthatunk. Szinte már sci-fi-be illő az a beavatkozási kísérlet, ami Brüsszel felől érkező

– magyarázta.