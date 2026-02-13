GyőrPintér BenceBoncsarovszky Péter

Feljelentés lett a vége: korábbi munkahelyével kötött titkos szerződést a győri polgármester + videó

Titkos szerződés és milliós kifizetések miatt tett feljelentést Boncsarovszky Péter fideszes képviselő a győri polgármester újabb botránya miatt. Mint ismert, Pintér Bence hivatalba lépése után rögtön egy csaknem négymillió forintos megállapodást kötött korábbi munkahelyével, az Úgytudjuk balliberális hírportállal, amely közpénzből vállalta a város népszerűsítését. A képviselő szerint azonban a hírportál nem tesz mást, csak folyamatosan sértegeti a győrieket és uszít a jobboldal ellen.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 5:35
Nagy kapacitású akkumulátoros villamosenergia-tárolót adtak át Győrben MTI Fotószerkesztõség Krizsán Csaba
Közpénzből finanszírozza korábbi munkahelyét Pintér Bence, miközben propagandával vádolja a jobboldali médiát. Boncsarovszky Péter fideszes önkormányzati képviselő lapunknak arról beszélt: a győri polgármester kettős mércét alkalmaz, és egy baloldali kötődésű hírportált használ politikai önreklámra.

Boncsarovszky Péter (Forrás: Facebook)
Mint ismert, titkos szerződés jutott a Mandiner birtokába a győri városházáról, amelyből kiderül: Pintér Bence, az óbaloldali pártok támogatásával hatalomra jutott, de mostanában a Tisza Párt felé oldalazó győri polgármester hivatalba lépésének másnapján, 2024. október 2-án szerződést kötött korábbi munkahelyével, a Győrben és Szombathelyen az óbaloldal szócsöveként működő Úgytudjuk hírportállal.

A hírportál szerint a kisalföldi vármegyeszékhely költségvetéséből 2024 utolsó három hónapjában havi 1,27 millió forint folyt a baloldali propagandalaphoz, majd 2025 áprilisában újabb, 3,81 millió forint értékű szerződést kötöttek, amely a mai napig él.

 

Imázsépítés helyett uszítás

A lap kiadójával, a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés szerint az Úgytudjuk hírportál „elvállalja Győr város népszerűsítését, »városimázs« növelését, továbbá Győr mint turisztikai és kulturális célállomás minél szélesebb körű bemutatását, a városi események népszerűsítését”, teszi ezt havi minimum négy, maximum húsz cikk megírásával.

Boncsarovszky Péter szerint azonban a gyakorlatban az látszik, hogy

a portál nem tesz mást, csak folyamatosan sértegeti a győrieket és uszít a jobboldal ellen.

A képviselő szerint ráadásul még csak pályázatról és szakmai összehasonlításról sem lehet tudni, hogy mi alapján választották ki a hírportált.

– Egyértelműen a saját hatáskörén belül döntött erről az ügyről, viszont ez összességében több mint hét és fél millió forint kötelezettséget jelent és jelentett az önkormányzatnak. A saját munkahelyét nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar fogja elkezdeni finanszírozni városi pénzből – jegyezte meg.

 

Állandó a kettős mérce 

Boncsarovszky Péter felhívta a figyelmet, hogy ennek fényében a Győr-Szol Zrt. ellen indított rágalomhadjáratuk különösen hiteltelen, hiszen a hivatalba lépésük másnapján már csaknem négymillió forintról kötöttek meg egy szerződést. Ugyanakkor szerinte ebben nincs semmi meglepő, hiszen „Pintér Bence azt szereti, ha mindenki úgy táncol, ahogy ő fütyül”. Ráadásul mind a polgármesteri kampányában, mind a 2024-es választások után folyamatosan támadta a Győrpluszt, és ez a mai napig tart.

– A kettős mérce náluk nem holmi alkalmi eszköz, hanem szinte mindennapi kellék a kommunikációjukban – mondta, hozzátéve: sajnos ezzel egyre több alkalommal szembesülnek a győriek.

Elmondásuk szerint minden fillért az élére állítanak, és megvizsgálják, hogy mire megy el a »győriek pénze«… Most akkor azt kérdezem: hogy is van ez?

– mutatott rá a képviselő. Megjegyezte: érdemes eljátszani a gondolattal, hogy Pintér Bence milyen cikkeket írna fordított helyzetben, egy hasonló szituációban. Amennyiben más valaki lenne a polgármester, aki közpénzmilliókkal tömné ki álindokkal a volt munkahelyét, akkor pont Pintér Bence lenne a leghangosabb online és a győri személyes közéletben.

A polgármester botránya azonban nem marad következmények nélkül: Boncsarovszky Péter még a múlt szerdai közgyűlésen jelentette be, hogy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen hivatali visszaélés bűntettének és hamis magánokirat felhasználásának vétsége gyanújával.

Borítókép: Pintér Bence győri polgármester (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

 

