Pintér Sándor: A bajor–magyar rendőri együttműködés erősíti Európa biztonságát

Bajorország és Magyarország között hagyományosan jó a belügyi együttműködés, ezen belül is kiemelkedő a rendőri együttműködés, különösen a készenléti rendőrségeké – hangsúlyozta a belügyminiszter a hétfői budapesti sajtótájékoztatóján, miután találkozott Joachim Herrmann bajor belügyminiszterrel.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Pintér Sándor elmondta, 1991-ben Magyarország rendőrségének demokratikus átalakításában részt vettek a bajor kollégák, és sok tekintetben a bajor készenléti rendőrség mintájára épült fel a magyar rendőrség készenléti egysége.

Hozzátette:

Joachim Herrmann-nal 2011 óta minden évben találkozik, hogy áttekintsék a két ország belügyi problémáit, eredményeit.

A mostani megbeszélésen a rendőrségi együttműködést, a külső határok védelmét, az illegális migrációs helyzetet vitatták meg – ismertette a miniszter, aki felhívta a figyelmet arra, hogy míg 2022-ben több mint 270 ezer illegális határsértő érkezett Magyarországra, az elmúlt esztendőben mindössze 12 ezer. – Ezt az eredményt annak tulajdonítjuk, hogy az Európai Unió külső határaitól minél távolabb próbáljuk megvalósítani a védelmet – hangsúlyozta, hozzátéve: a magyar rendőrök többek közt a török–bolgár határon, Szerbiában és a Frontex keretén belül a balkáni országokban teljesítenek szolgálatot. Szavai szerint

mindez azért fontos, mert ha megfelelő a külső határok védelme, akkor a schengeni térségen belül nem kell határokat felépíteni.

Pintér Sándor beszámolt arról, hogy jelenleg közös akcióik vannak Németországgal és Ausztriával. Elmondta, hogy ellenőrzéseket folytatnak a három országot összekötő vasútvonalakon, amit kibővítettek a határállomásokon, vasútállomásokon és buszjáratokon történő ellenőrzésekkel. Közölte: az akció során 27 ezer embert ellenőriztek és akadályoztak meg abban, hogy elhagyják Magyarországot. A miniszter kiemelte, hogy

az intézkedés hatására visszaszorult az embercsempészet is: míg 2022-ben kétezer embercsempészt fogtak el, 2025-ben mindössze 101-et.

Kitért arra, hogy nemcsak a kormányok között van együttműködés, hanem a Hanns Seidel Alapítvány is segíti a munkájukat közös rendőri képzések szervezésével.