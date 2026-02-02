pintér sándoreurópai unióbajorország

Pintér Sándor: A bajor–magyar rendőri együttműködés erősíti Európa biztonságát

Bajorország és Magyarország között hagyományosan szoros a belügyi és rendőri együttműködés, amely különösen az illegális migráció elleni fellépésben hoz kézzelfogható eredményeket – hangsúlyozta Pintér Sándor belügyminiszter a budapesti sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 17:31
Pintér Sándor belügyminiszter (j) és bajor hivatali partnere, Joachim Herrmann a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2026. február 2-án Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bajorország és Magyarország között hagyományosan jó a belügyi együttműködés, ezen belül is kiemelkedő a rendőri együttműködés, különösen a készenléti rendőrségeké – hangsúlyozta a belügyminiszter a hétfői budapesti sajtótájékoztatóján, miután találkozott Joachim Herrmann bajor belügyminiszterrel.

Budapest, 2026. február 2. Pintér Sándor belügyminiszter Joachim Herrmann bajor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Belügyminisztériumban 2026. február 2-án. MTI/Soós Lajos
Fotó: MTI/Soós Lajos

Pintér Sándor elmondta, 1991-ben Magyarország rendőrségének demokratikus átalakításában részt vettek a bajor kollégák, és sok tekintetben a bajor készenléti rendőrség mintájára épült fel a magyar rendőrség készenléti egysége.

Hozzátette:

 Joachim Herrmann-nal 2011 óta minden évben találkozik, hogy áttekintsék a két ország belügyi problémáit, eredményeit.

A mostani megbeszélésen a rendőrségi együttműködést, a külső határok védelmét, az illegális migrációs helyzetet vitatták meg – ismertette a miniszter, aki felhívta a figyelmet arra, hogy míg 2022-ben több mint 270 ezer illegális határsértő érkezett Magyarországra, az elmúlt esztendőben mindössze 12 ezer. – Ezt az eredményt annak tulajdonítjuk, hogy az Európai Unió külső határaitól minél távolabb próbáljuk megvalósítani a védelmet – hangsúlyozta, hozzátéve: a magyar rendőrök többek közt a török–bolgár határon, Szerbiában és a Frontex keretén belül a balkáni országokban teljesítenek szolgálatot. Szavai szerint

 mindez azért fontos, mert ha megfelelő a külső határok védelme, akkor a schengeni térségen belül nem kell határokat felépíteni.

Pintér Sándor beszámolt arról, hogy jelenleg közös akcióik vannak Németországgal és Ausztriával. Elmondta, hogy ellenőrzéseket folytatnak a három országot összekötő vasútvonalakon, amit kibővítettek a határállomásokon, vasútállomásokon és buszjáratokon történő ellenőrzésekkel. Közölte: az akció során 27 ezer embert ellenőriztek és akadályoztak meg abban, hogy elhagyják Magyarországot. A miniszter kiemelte, hogy 

az intézkedés hatására visszaszorult az embercsempészet is: míg 2022-ben kétezer embercsempészt fogtak el, 2025-ben mindössze 101-et.

Kitért arra, hogy nemcsak a kormányok között van együttműködés, hanem a Hanns Seidel Alapítvány is segíti a munkájukat közös rendőri képzések szervezésével.

Pintér Sándor megköszönte a bajor belügyminiszternek a szavai szerint remek együttműködést, amely a két ország állampolgárainak biztonságát növeli. Hozzátette: bízik abban, hogy a két ország állampolgárai elégedettek azzal a közbiztonsággal, amit nyújtanak számukra.

Joachim Herrmann a sajtótájékoztatón azt mondta: 

szoros és bizalomteljes partneri kapcsolatokat ápolnak a magyar féllel, nemcsak a két állam, hanem az önkormányzatok, a városok, falvak között is. 

– A sokszínű kapcsolatok a gazdasági, kulturális, oktatási és a biztonsági területre is kiterjednek – fűzte hozzá. 

Kiemelte, hogy 

Magyarország Bajorország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere, olyanokkal van egy sorban, mint Franciaország, az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia. 

– Ezeket a kapcsolatokat még tovább tudtuk fokozni az autógyártás terén megvalósított befektetésekkel – folytatta, jelezve, hogy Magyarország pozitív és vonzó hely a befektetőknek, ezért nyitott itt gyárat például a BMW és az Audi is.

A bajor belügyminiszter beszámolt arról is, hogy Bajorország és Magyarország nyolcvan önkormányzata kötött egymással testvérvárosi partnerséget, ami azt jelzi, hogy a polgárok élettel töltik meg a két ország kapcsolatát. Elmondta továbbá, hogy 96 felsőoktatási intézmény is kapcsolatban áll egymással, tehát a kutatás, az oktatás területén is igen intenzív az együttműködés.

A bajor belügyminiszter szavai szerint nagyon jók a belügyi, rendőrségi kapcsolatok, ami hozzájárul a polgárok biztonságához.

 Intenzív információ- és tapasztalatcsere működik a két ország között, magyar rendőrök hospitálnak és képzéseken vesznek részt Bajorországban, jelen vannak például az Oktoberfest és más rendezvények biztosításában

 – mutatott rá.

Joachim Herrmann hangsúlyozta: az illegális migráció elleni küzdelemben régóta egy oldalon áll a két ország. – Hálásak vagyunk azért, hogy Magyarország komolyan veszi a határellenőrzést az EU külső határain – fogalmazott, hozzátéve: az illegális migráció ellen a Balkánon is fel kell lépni. Leszögezte: a magyar erőfeszítések hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen az illegális migráció. – Németországban a számok ezt mutatják – tette hozzá.

Közölte azt is: mindent megtesznek azért, hogy a jövőben még intenzívebbé váljanak a rendőrségi kapcsolataik.

 

Borítókép:  Pintér Sándor belügyminiszter (j) és bajor hivatali partnere, Joachim Herrmann a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2026. február 2-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

