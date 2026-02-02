Németh Szilárd: A nemzeti petíció a rezsicsökkentés védelmét is szolgálja

A nemzeti petícióval a rezsicsökkentést is védjük – mutatott rá Németh Szilárd a közösségi oldalán. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos emlékeztetett: az új év első hónapjában is mi, magyarok fizettük Európa mesze legkisebb rezsiszámláit, nálunk a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés, és a rendkívüli hidegben ezenfelül további, egyszeri harmincszázalékos fűtési kedvezményt is kapnak a magyar családok.

Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Németh Szilárd a bejegyzésében rámutatott: ez annak köszönhető, hogy a magyar kormány él azzal az EU jogszabályaiban biztosított tagállami jogával, miszerint saját maga határozza meg – kizárólag Magyarország érdekét szem előtt tartva –, hogy vásárol-e az orosz földgázt, kőolajat és nukleáris fűtőanyagot.

Ezek nélkül ugyanis nem tudnánk fenntartani a biztonságos és megfizethető energiaellátást, a rezsicsökkentést. Az orosz energiahordozók nélkül a magyar családok három-négyszeres rezsiszámlát, a benzinkutakon pedig ezerforintos üzemanyagárat fizetnének

– szögezte le.

A kormánybiztos felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszel mindenáron és minél hamarabb ki akarja nyírni a magyar rezsicsökkentést, és meg akarja tiltani a magyaroknak az orosz importot.

Olyan kormányt akarnak, akik ezt az ukázt végrehajtják. Ehhez találták meg Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Ursula von der Leyenék ezért erőltetik a kormányváltást, ezért avatkoznak be – Kijevvel közösen – a magyar áprilisi választásokba

– hangsúlyozta Németh Szilárd. Aláhúzta: ezt a jog-, demokrácia- és magyarellenes műveletet nem engedik meg.

„Össze kell fognunk, és közösen kell megvédenünk a rezsicsökkentést és hazánk szuverenitását” – fogalmazott, és arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót.

Mondjunk nemet a háború további finanszírozására, mondjunk nemet arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, és mondjunk nemet a rezsiárak háború miatti emelésére!

– szorgalmazta Németh Szilárd.

A kormánypárti politikus kiemelte: „Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig, de csak addig van biztonságos és megfizethető energiaellátás, csak addig van rezsicsökkentés.”