Pintér Sándor: Nyílt, konstruktív és eredményes a kapcsolat Magyarország és Szlovénia között

Pintér Sándor kiemelte, a két ország kapcsolata szoros és hosszú évekre nyúlik vissza, az együttműködés az illegális bevándorlás kezelésétől kezdve a mindennapos problémák megoldásáig tart. Magyarország elkötelezett a szigorú külső határvédelem fenntartása mellett, és ebben egyetértés van Szlovéniával, amely szintén védi az Európai Unió külső határait és a saját határait is – emelte ki a miniszter.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter. Fotó: Ladóczki Balázs

Pintér Sándor elmondta azt is, hogy a két ország közös járőrtevékenységet folytat, ami mindkét ország állampolgárainak biztonságát eredményezi. Kitért arra is, hogy míg 2022-ben 271 ezer, addig 2025-ben már csak 12 ezer illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedni Magyarországon.

Branko Zlobko, Szlovénia belügyminisztere szintén kiemelte, hogy a két ország között belügyi kérdésekben hosszú ideje kiváló az együttműködés. Beszámolója szerint a megbeszélésen a migráció, a schengeni térség és a Nyugat-Balkán helyzete szerepelt a témák között. Közlése szerint a Magyarország és Szlovénia közötti hatékony együttműködés bizonyítéka, hogy a balkáni útvonalon 60 százalékkal csökkent tavaly az illegális határátlépők száma.