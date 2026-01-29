Pintér SándorbelügyminiszterSzlovéniatalálkozó

Pintér Sándor: Nyílt, konstruktív és eredményes a kapcsolat Magyarország és Szlovénia között

A Magyarország és Szlovénia közötti együttműködés nyílt, konstruktív és eredményes – mondta Pintér Sándor belügyminiszter csütörtökön Budapesten, a szlovén kollégájával folytatott megbeszélést követő sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 14:38
Branko Zlobko, Szlovénia belügyminisztere, és Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Fotó: Ladóczki Balázs
Pintér Sándor kiemelte, a két ország kapcsolata szoros és hosszú évekre nyúlik vissza, az együttműködés az illegális bevándorlás kezelésétől kezdve a mindennapos problémák megoldásáig tart. Magyarország elkötelezett a szigorú külső határvédelem fenntartása mellett, és ebben egyetértés van Szlovéniával, amely szintén védi az Európai Unió külső határait és a saját határait is – emelte ki a miniszter.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter. Fotó: Ladóczki Balázs

Pintér Sándor elmondta azt is, hogy a két ország közös járőrtevékenységet folytat, ami mindkét ország állampolgárainak biztonságát eredményezi. Kitért arra is, hogy míg 2022-ben 271 ezer, addig 2025-ben már csak 12 ezer illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedni Magyarországon.

Branko Zlobko, Szlovénia belügyminisztere szintén kiemelte, hogy a két ország között belügyi kérdésekben hosszú ideje kiváló az együttműködés. Beszámolója szerint a megbeszélésen a migráció, a schengeni térség és a Nyugat-Balkán helyzete szerepelt a témák között. Közlése szerint a Magyarország és Szlovénia közötti hatékony együttműködés bizonyítéka, hogy a balkáni útvonalon 60 százalékkal csökkent tavaly az illegális határátlépők száma.

Branko Zlobko szlovén belügyminiszter
Branko Zlobko szlovén belügyminiszter. Fotó: Ladóczki Balázs

Branko Zlobko a szlovén–magyar határon a hatékonyabb együttműködés érdekében javasolta, hogy a magyar rendőrség végezzen fokozott ellenőrzést azokon a területeken, ahol a legtöbben próbálkoznak meg illegális határátlépéssel, továbbá kezdeményezte, hogy növeljék a vegyes járőrcsoportok számát, valamint napi szinten cseréljenek információkat arról, hogy hol és hány illegális határátlépőt fogtak el. A megbeszélésen megállapodott Pintér Sándorral arról, hogy a két ország rendőrfőkapitánya hamarosan találkozik egymással – közölte a szlovén belügyminiszter.

Branko Zlobko kitért arra is, hogy a szlovén rendőrség napi kapcsolatban van a magyar és a többi szomszédos ország rendőrségével, hogy közösen tudjanak reagálni, ha például problémák adódnak a teherforgalomban, ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne legyenek fennakadások.

