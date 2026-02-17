Rába Tímea: Itt a lehetőség, hogy megüzenjük Brüsszelnek, mi nem fizetünk + videó

A nemzeti petíció kitöltésére biztatott mindenkit Rába Tímea. Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége a közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett: Ursula von der Leyen elismerte, hogy az Európai Unió már 170 milliárd eurót adott Ukrajnának.

Rába Tímea. Fotó: MW

Brüsszel most újabb százmilliárdokat ígér úgy, hogy azt az európaiakkal, köztük velünk, magyarokkal fizettetnék meg

– mutatott rá. Hozzátette: Brüsszel kimondta azt is, hogy Európának harcolnia kell. – Belerángatnának minket egy olyan háborúba, amit mi nem akarunk. Egy olyan háborúba, amihez nekünk semmi közünk – hangsúlyozta.

Rába Tímea felidézte, hogy egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére nyolcszázmilliárd dollárt, fegyverkezésre további hétszázmilliárd dollárt költenének el, ez összesen ezerötszázmilliárd dollárt jelent.

Az uniós elosztási elv alapján Magyarországra több mint ötezer-hatszáz milliárd forint jutna. Ez háztartásonként 1,3 millió forintos terhet jelentene

– mutatott rá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszel és hazai szövetségeseik a rezsicsökkentést is eltörölnék, miközben az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági energiaárak.

Ezért nemet mondok. Nemet mondok a háború további finanszírozására. Nemet mondok a háborúban való részvételre. Nemet mondok arra, hogy az elkövetkezendő tíz évben velünk fizettessék meg az ukrán állam működését. És nemet mondok a rezsicsökkentés eltörlésére

– szögezte le, majd rámutatott, hogy a nemzeti petíció révén most itt a lehetőség arra, hogy egyértelmű, világos üzenetet küldjünk Brüsszelnek: mi nem fizetünk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)