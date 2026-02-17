európai unióbrüsszelrába tímeanemzeti petícióháború

Rába Tímea: Itt a lehetőség, hogy megüzenjük Brüsszelnek, mi nem fizetünk + videó

A nemzeti petíció fontosságára hívta fel a figyelmet az MSZP volt elnökének felesége.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 16:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzeti petíció kitöltésére biztatott mindenkit Rába Tímea. Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége a közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett: Ursula von der Leyen elismerte, hogy az Európai Unió már 170 milliárd eurót adott Ukrajnának.

Rába Tímea. Fotó: MW

Brüsszel most újabb százmilliárdokat ígér úgy, hogy azt az európaiakkal, köztük velünk, magyarokkal fizettetnék meg

– mutatott rá. Hozzátette: Brüsszel kimondta azt is, hogy Európának harcolnia kell. – Belerángatnának minket egy olyan háborúba, amit mi nem akarunk. Egy olyan háborúba, amihez nekünk semmi közünk – hangsúlyozta.

Rába Tímea felidézte, hogy egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére nyolcszázmilliárd dollárt, fegyverkezésre további hétszázmilliárd dollárt költenének el, ez összesen ezerötszázmilliárd dollárt jelent.

Az uniós elosztási elv alapján Magyarországra több mint ötezer-hatszáz milliárd forint jutna. Ez háztartásonként 1,3 millió forintos terhet jelentene

– mutatott rá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszel és hazai szövetségeseik a rezsicsökkentést is eltörölnék, miközben az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági energiaárak.

Ezért nemet mondok. Nemet mondok a háború további finanszírozására. Nemet mondok a háborúban való részvételre. Nemet mondok arra, hogy az elkövetkezendő tíz évben velünk fizettessék meg az ukrán állam működését. És nemet mondok a rezsicsökkentés eltörlésére

– szögezte le, majd rámutatott, hogy a nemzeti petíció révén most itt a lehetőség arra, hogy egyértelmű, világos üzenetet küldjünk Brüsszelnek: mi nem fizetünk.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRadnai Márki

Juj de izgi!

Bayer Zsolt avatarja

Hogy biztos-e? Egészen biztos, hogy biztos!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu