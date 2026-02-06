Rába Tímea: Most ez a tét! + videó

Európa jelenlegi helyzetéről, a háborús kockázatokról, a közbiztonság romlásáról, az április 12 -ei választás tétjéről is beszél Rába Tímea a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Rába Tímea. Fotó: MW

Véleménye szerint nem lehet szó nélkül elmenni amellett, ami jelenleg Európában történik: a kontinens bizonytalan helyzetben van, miközben Magyarország szomszédságában háború zajlik. Úgy látja, sokan nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni a folyamatokat, amelyek hosszú távon az európai emberek mindennapjait is meghatározzák.

Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége kitér Brüsszel politikájára is, amely – megfogalmazása szerint – nem a feszültségek lezárásában érdekelt, hanem azok fenntartásában, és ennek árát az európai polgárokkal fizettetik meg. Különösen súlyosnak nevezi azokat a kijelentéseket, amelyek egy háború elkerülhetetlen emberi áldozatait természetesnek állítják be.

Mit mondhatnék arról, amikor olyan mondatok hangzanak el, hogy egy szülőnek hozzá kell szoknia ahhoz a gondolathoz, egy háborúban elveszíti majd a gyermekét, egy háborúban, amihez semmi közünk nincsen. Végiggondoltátok már ezt? Átérzitek ezeknek a mondatoknak a súlyát?

– teszi fel a kérdést.

Rába az illegális migráció veszélyeire és következményeire is felhívja a figyelmet.

„Akartok félelemben élni? Én nem” – fogalmaz, majd egyértelművé teszi saját álláspontját: nem akar háborút, nem akar migrációt, nem akar síró anyákat látni, hanem békét akar.

Rába Tímea szerint most nem az üres szavak és a színpadi mondatok számítanak, hanem az, hogy az ország élén olyan vezető álljon – utal egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnökre –, aki a legnagyobb nyomás alatt is képes nemet mondani.

„Április 12. Ez lesz majd a tét. Belesodródunk egy háborúba, amihez semmi közünk, és megfizetjük az árát a gyerekeinkkel, vagy kimaradunk belőle” – zárta videóját.

Rába Tímea, aki korábban csatlakozott a digitális polgári körhöz, az édesanyák szja-mentessége mellett is kiállt.