Rétvári Bence: Lelepleződtek a brüsszeli háttéralkuk

„A brüsszeli háttéralkuk most lelepleződtek, a tervük egyértelműen a magyar nemzeti érdekek ellen irányul” – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán. Rétvári Bence azt írta: a Politico leleplezése szerint a háborúpárti brüsszeli vezetők már a békekötés előtt felvennék Ukrajnát az unióba, és ennek egyetlen akadályát a magyar nemzeti kormányban látják. A tervük harmadik pontja ezért egyértelműen kimondja, hogy Magyar Péter hatalomra juttatása a cél, mivel a Tisza Párt bábkormányként hagyná jóvá Ukrajna gyorsított tagságát és a vele járó háborús adóemeléseket és megszorításokat.

Rétvári Bence (Forrás: Facebook)

Hozzátette, hogy ha a magyar választók nem a terveik szerint döntenek, Brüsszel B terve az, hogy egyszerűen elveszi a vétójogunkat, megszüntetve az egyhangú döntéshozatalt, hogy semmibe vehesse a magyarok akaratát.

Az államtitkár szerint a brüsszeli bürokrácia számára a tagállami érdekek csupán elhanyagolható akadályt jelentenek a geopolitikai céljaik elérésében.

– Egyedül a nemzeti kormány képes nemet mondani Brüsszel követeléseire: nem küldjük a magyar adófizetők pénzét Kijevbe, és nem támogatjuk Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását! A Fidesz a biztos választás – fogalmazott Rétvári Bence.