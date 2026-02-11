Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

BrüsszelTisza PártDr Rétvári Bence

Rétvári Bence: Lelepleződtek a brüsszeli háttéralkuk

Az Európai Unió célja Magyar Péter hatalomra juttatása, mivel a Tisza bábkormányként hagyná jóvá Ukrajna gyorsított tagságát és a vele járó háborús adóemeléseket és megszorításokat.

2026. 02. 11. 10:33
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben Forrás: AFP Forrás: AFP
„A brüsszeli háttéralkuk most lelepleződtek, a tervük egyértelműen a magyar nemzeti érdekek ellen irányul” – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán. Rétvári Bence azt írta: a Politico leleplezése szerint a háborúpárti brüsszeli vezetők már a békekötés előtt felvennék Ukrajnát az unióba, és ennek egyetlen akadályát a magyar nemzeti kormányban látják. A tervük harmadik pontja ezért egyértelműen kimondja, hogy Magyar Péter hatalomra juttatása a cél, mivel a Tisza Párt bábkormányként hagyná jóvá Ukrajna gyorsított tagságát és a vele járó háborús adóemeléseket és megszorításokat. 

Rétvári Bence (Forrás: Facebook)

Hozzátette, hogy ha a magyar választók nem a terveik szerint döntenek, Brüsszel B terve az, hogy egyszerűen elveszi a vétójogunkat, megszüntetve az egyhangú döntéshozatalt, hogy semmibe vehesse a magyarok akaratát. 

Az államtitkár szerint a brüsszeli bürokrácia számára a tagállami érdekek csupán elhanyagolható akadályt jelentenek a geopolitikai céljaik elérésében.

– Egyedül a nemzeti kormány képes nemet mondani Brüsszel követeléseire: nem küldjük a magyar adófizetők pénzét Kijevbe, és nem támogatjuk Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását! A Fidesz a biztos választás – fogalmazott Rétvári Bence.


Borítókép: Brüsszeli vezetők és Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

