Katasztrofális állapotban vannak a gyerekek az okoseszközök miatt

Katasztrofális fizikai és mentális állapotban vannak gyermekeink az okoseszközök és a közösségi média miatt – mondta az aktív Magyarországért felelős államtitkár szerdán Békéscsabán.

Révész Máriusz a Mozdulj a netről a valóságba című szakmai konferencián tartott előadásában felidézte, néhány éve hívta fel a figyelmét a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arra, hogy körülbelül húsz év alatt 1-ről 25-re nőtt a gyermekpszichiáterek száma a kórházban, de nem csökkent az egy főre jutott ellátottak száma.

A gyerekek körében sokszorosára nőtt a depresszió, a szorongás és az önsértések száma.

Egyéb mérések is megerősítik ezt – fejtette ki. Az úgynevezett netfitt adatok szerint a diákok – akik naponta 6-7 órát töltenek képernyő előtt – 25-30 százaléka túlsúlyos vagy elhízott; a közoktatásban folyamatosan romlik a gyerekek fittségi állapota. A mindennapos testnevelés kicsit javított a helyzeten, de önmagában nem oldja meg a problémát.

Ezzel együtt csökkent az alvásidejük, a társas kapcsolataik gyengültek, a kognitív képességeik és a tudásszintjük csökkent, mentális állapotuk – főként a lányoknak – romlik

– mondta.

Az államtitkár megjegyezte, a szegénységgel is összefügg a helyzet,

Magyarországon például Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van a legtöbb túlsúlyos gyerek, és itt használják a legtöbbet az okostelefont.

A digitális kompetenciákra természetesen szükség van, ám az okostelefonok, az online játékok és a közösségi média nem járul hozzá azokhoz – húzta alá az államtitkár.

Révész Máriusz elmondta, a Bethesda Gyermekkórház szakembereivel elkészítettek egy plakátot szülők számára, amely felhívja a figyelmet a problémára; emellett védőnők révén kelengyecsomagot állítanak össze a várandós anyáknak, amelyben egy kiadványban 12 pontban ismertetik a problémát és a megoldási javaslatokat.

Hozzátette,

mintegy 50 szervezettel közösen elfogadtak egy tízpontos javaslatcsomagot, amely egyebek mellett tartalmazza, hogy 10 – de ha lehet, inkább 14 – éves korig ne legyen a gyerekeknek saját okostelefonjuk; 14 éves korukig ne regisztráljanak közösségi oldalakra; és a szobájukban ne legyenek digitális eszközök.

Ausztráliában már 16 év alatt tilos a közösségi média használata, de hasonló korlátozáson gondolkodnak Franciaországban, Nagy-Britanniában, Norvégiában, Malajziában és más országokban is. Magyarországon megtiltották a mobiltelefonok bevitelét az iskolai tanórákra – emlékeztetett.