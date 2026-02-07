szalay - bobrovniczky kristófválasztásfidesz

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 64 nap múlva sorsot választ Magyarország

Hatvannégy nap van hátra az országgyűlési választásig, amelyen a magyarok arról döntenek, folytatódik-e a fejlődés és a gyarapodás, vagy a következő generációk is mások háborújának árát fizetik meg – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 15:38
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Forrás: Facebook
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy 64 nap múlva a magyarok sorsot választanak maguknak.

Mint írta, 

a választás tétje az, hogy Magyarország folytatja-e a fejlődést és a gyarapodást, vagy olyan útra lép, ahol „még az unokáink is mások háborújának árát fizetik meg”. 

A miniszter szerint dönteni kell egy olyan jövő között, amelyben a fiataloknak nem kell attól tartaniuk, hogy elhurcolják őket a frontra, illetve egy olyan között, „ahol mindenkit berántanának”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

most még lehetőség van a saját sorsunkról dönteni, ehhez azonban minden békeszerető emberre szükség van.

 Bejegyzését azzal zárta, hogy április 12-én a biztos választás a Fidesz.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)


Fontos híreink

