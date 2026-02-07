Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 64 nap múlva sorsot választ Magyarország

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy 64 nap múlva a magyarok sorsot választanak maguknak.

Mint írta,

a választás tétje az, hogy Magyarország folytatja-e a fejlődést és a gyarapodást, vagy olyan útra lép, ahol „még az unokáink is mások háborújának árát fizetik meg”.

A miniszter szerint dönteni kell egy olyan jövő között, amelyben a fiataloknak nem kell attól tartaniuk, hogy elhurcolják őket a frontra, illetve egy olyan között, „ahol mindenkit berántanának”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

most még lehetőség van a saját sorsunkról dönteni, ehhez azonban minden békeszerető emberre szükség van.

Bejegyzését azzal zárta, hogy április 12-én a biztos választás a Fidesz.