Magyar Honvédség (MH)II. világháborúSzalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Áprilisban helyesen kell dönteni, ezzel tartozunk elesett hőseinknek

– Azok a hősök, akik a piros-fehér-zöld zászló alatt ennek az országnak a katonájaként, ezért a nemzetért harcoltak, nyugodjanak békében „a szabad Magyarországon, amely számontartja áldozatukat, és tisztelettel őrzi emléküket most és mindaddig, amíg magyar ember él a földön” – jelentette ki a tavaly exhumált 103 hősi halott magyar katona újratemetésén Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájánál mondott beszédet, amelyben figyelmeztetett az országgyűlési választások tétjére is, szerinte áprilisban a sorsáról dönt majd a nemzet.

Kőházi János
2026. 02. 10. 13:28
Fotó: Kurucz Árpad
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Gyakran halljuk, hogy a szabadság olyan, mint a levegő. Ha van, szinte észre sem vesszük, de ha nincs, nem lehet élni nélküle – jelentette ki a tavaly exhumált 103 hősi halott magyar katona újratemetésén Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájánál mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta: Magyarországnak a XX. században nem volt elég ereje, hogy megőrizze a szuverenitását, és szabadságának elvesztése együtt járt katonák és civilek millióinak elvesztésével, határaink többszöri megcsonkításával és az ország feldúlásával.

Fotó: Kurucz Árpad
Fotó: Kurucz Árpád

Rámutatott: „legyen intő jel számunkra, hogy voltak olyan sorsdöntő pillanatok, amikor hiányzott, hogy sérült a helyes döntés alapfeltétele: a nemzet szabadsága”. Mint fogalmazott, van mit féltenünk és van mit megőriznünk, hogy sorsunk felől mi határozzunk, és ne kívülről diktáljanak nekünk. 

„Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak”

– idézte a Nemzeti dal című verset a miniszter, hangsúlyozva: ezek a sorok figyelmeztessenek bennünket küldetésünkre, amelyet ezekben a nehéz időkben az egész nemzetnek komolyan kell vennie. 

 

Nagy a tét az április választásokon

– Háború és béke kérdésében az a kormány dönt, amelyet áprilisban megválasztunk. Legyen világos, a sorsunkról döntünk. Arról döntünk, hogy a guruló eurók világában az egyre erősödő diplomáciai nyomás és az egyre arcátlanabb ordas fenyegetések világában az előbújt kollaboránsok között megtartjuk-e a szabad döntés lehetőségét, vagy átadjuk Brüsszelnek a hatalmat, hogy döntsön a sorsunk felett – hangsúlyozta a tárcavezető. Mint fogalmazott, a szabadság lehetőség a helyes döntésre, megőrzésével tartozunk elesett hőseinknek. 

Fotó: Kurucz Árpad
Fotó: Kurucz Árpád

„Ha meg tudjuk védeni közös hazánkat a háborútól, és meg tudjuk tartani mindazt, ami a miénk, nem volt értelmetlen az ő áldozatuk”

 – mutatott rá.

Fel kell tennünk egy kérdést

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: az 52-es hősi parcella sírjai 81 esztendővel a második világháború és 108 évvel az első világháború vége után „egy újabb nagy európai háború árnyékában egy sor rettenetesen nehéz kérdést tesznek fel”. – Vajon fel tudjuk-e számolni a nagy háborúk következményeit, fel tudjuk-e számolni a háborúk által itt hagyott fel nem robbant aknákat, nehéztüzérségi lőszereket, repülőbombákat, amelyek időről időre egész városrészek forgalmát bénítják meg, újjá tudjuk-e építeni mindazt, ami egykor elveszett és fontos a számunkra? – tette fel a kérdést, majd rámutatott: 

„mindez semmi az emberi sorsokhoz képest, hogy hazatérhet-e mindenki vagy legalábbis meglelheti-e méltó nyughelyét, és minden család értesülhet-e, mi történt a hozzátartozóival, hol keresheti a sírjukat”.

– Vannak örök veszteségek, és nem vagyunk méltók az előttünk járóktól kapott örökségre, ha nem tesszük fel a kérdést, miért veszett oda ennyi élet, miért kellett vállalniuk hőseinknek a végső áldozatot és családjaiknak elvesztésük életre szóló fájdalmát – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Fotó: Kurucz Árpad
Fotó: Kurucz Árpád

A tárcavezető úgy fogalmazott: azok a hősök, akik a piros-fehér-zöld zászló alatt ennek az országnak a katonájaként, ezért a nemzetért harcoltak, nyugodjanak békében „a szabad Magyarországon, amely számontartja áldozatukat, és tisztelettel őrzi emléküket most és mindaddig, amíg magyar ember él a földön”. A 103 katonát jelképező, felravatalozott koporsóban Mocsáry Jenő magyar királyi repülő főhadnagy földi maradványait katonai tiszteletadással kísérték utolsó útjára.

Borítókép: A tavaly exhumált 103 hősi halott magyar katona újratemetése a Fiumei úti sírkert 52-es parcellájánál (Fotó: Kurucz Árpád)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu