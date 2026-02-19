Szánthó Miklós: Nemzetközi hálózat építi a „választási csalás” narratíváját

Nem csupán belpolitikai vita zajlik a választások körül – állítja Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szerinte egy összehangolt narratíva épül, amelynek akár uniós szintű következményei is lehetnek.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Forrás: Facebook)

– Az Alapjogokért Központ hosszabb ideje arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza és a magyarországi baloldal tudatosan építi a „választási csalásról” szóló narratívát – írta közösségi oldalán Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós szerint a folyamatba időközben nemzetközi szereplők is bekapcsolódtak. Megfogalmazása szerint

a „berlini politikai-jogászi elit” is hozzájárul a narratíva erősítéséhez, amely háborús propagandát folytat, és Magyar Pétert látná szívesen miniszterelnöki pozícióban.

Szánthó úgy fogalmazott: a Tisza és a magyarországi baloldal mellett immár nemzetközi szereplők is bekapcsolódtak ebbe a folyamatba. Példaként hozta fel egy német bíróság döntését, valamint az Open Society Foundations támogatását élvező Gesellschaft für Freiheitsrechte nevű liberális jogvédő szervezet fellépését. Álláspontja szerint

ezek a lépések nem az ukrán szolgálatok esetleges tevékenységének feltárását szolgálják, hanem inkább ahhoz a narratívához járulnak hozzá, amely szerint a magyar választásokat a közösségi média felületein keresztül manipulálhatják.

Bejegyzésében azt is hozzátette: mindez összefügg azzal, hogy a magyar jobboldali szereplők az online térben is megerősödtek, amelyet korábban – megfogalmazása szerint – főként baloldali véleményformálók domináltak.

A főigazgató ezt

„perlési politizálásnak” nevezte, amely szerinte politikai nyomásgyakorlás eszköze lehet.

Úgy véli, bár egy német bíróságnak nincs joghatósága a magyar választási eljárásban, az ilyen eljárások mégis befolyásolhatják a nemzetközi közvéleményt és az uniós politikai folyamatokat.

Három célja van a csalásról szóló vitának

Szánthó Miklós bejegyzésében külön kitért a 2024. decemberi romániai eseményekre is. Emlékeztetett arra, hogy a bukaresti alkotmánybíróság az elnökválasztás első fordulójának eredményét – amelyen a valóban nem magyarbarátságáról ismert, rendszerkritikus, Brüsszel- és háborúellenes álláspontot képviselő jelölt, Călin Georgescu végzett az élen – megsemmisítette. A döntés indoklásában a testület „digitális kampánymanipulációra”, illetve online térben zajló, nem kellően átlátható befolyásolási technikákra hivatkozott.

Őt ki is zárták az választásból, »hiszen« már korábban is érkeztek információk (értsd: cikkek a progresszív sajtóban), hogy kampányát »digitális kiberhadviselés« és »kifinomult digitális marketingstratégia« jellemezte

– fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója.