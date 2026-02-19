Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: a tiszások Münchenben hitet tettek az olcsó orosz energiáról való leválás mellett

Szánthó Miklós: Nemzetközi hálózat építi a „választási csalás” narratíváját

A „választási csalásról” szóló állítások tudatosan felépített politikai narratívát alkotnak – erről írt közösségi oldalán Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a folyamatba nemzetközi szereplők is bekapcsolódtak.

2026. 02. 19. 8:33
Nem csupán belpolitikai vita zajlik a választások körül – állítja Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szerinte egy összehangolt narratíva épül, amelynek akár uniós szintű következményei is lehetnek.

– Az Alapjogokért Központ hosszabb ideje arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza és a magyarországi baloldal tudatosan építi a „választási csalásról” szóló narratívát – írta közösségi oldalán Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós szerint a folyamatba időközben nemzetközi szereplők is bekapcsolódtak. Megfogalmazása szerint 

a „berlini politikai-jogászi elit” is hozzájárul a narratíva erősítéséhez, amely háborús propagandát folytat, és Magyar Pétert látná szívesen miniszterelnöki pozícióban.

Szánthó úgy fogalmazott: a Tisza és a magyarországi baloldal mellett immár nemzetközi szereplők is bekapcsolódtak ebbe a folyamatba. Példaként hozta fel egy német bíróság döntését, valamint az Open Society Foundations támogatását élvező Gesellschaft für Freiheitsrechte nevű liberális jogvédő szervezet fellépését. Álláspontja szerint 

ezek a lépések nem az ukrán szolgálatok esetleges tevékenységének feltárását szolgálják, hanem inkább ahhoz a narratívához járulnak hozzá, amely szerint a magyar választásokat a közösségi média felületein keresztül manipulálhatják. 

Bejegyzésében azt is hozzátette: mindez összefügg azzal, hogy a magyar jobboldali szereplők az online térben is megerősödtek, amelyet korábban – megfogalmazása szerint – főként baloldali véleményformálók domináltak.

A főigazgató ezt 

„perlési politizálásnak” nevezte, amely szerinte politikai nyomásgyakorlás eszköze lehet. 

Úgy véli, bár egy német bíróságnak nincs joghatósága a magyar választási eljárásban, az ilyen eljárások mégis befolyásolhatják a nemzetközi közvéleményt és az uniós politikai folyamatokat.

Három célja van a csalásról szóló vitának

Szánthó Miklós bejegyzésében külön kitért a 2024. decemberi romániai eseményekre is. Emlékeztetett arra, hogy a bukaresti alkotmánybíróság az elnökválasztás első fordulójának eredményét – amelyen a valóban nem magyarbarátságáról ismert, rendszerkritikus, Brüsszel- és háborúellenes álláspontot képviselő jelölt, Călin Georgescu végzett az élen – megsemmisítette. A döntés indoklásában a testület „digitális kampánymanipulációra”, illetve online térben zajló, nem kellően átlátható befolyásolási technikákra hivatkozott. 

Őt ki is zárták az választásból, »hiszen« már korábban is érkeztek információk (értsd: cikkek a progresszív sajtóban), hogy kampányát »digitális kiberhadviselés« és »kifinomult digitális marketingstratégia« jellemezte

 – fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója. 

Szánthó Miklós úgy fogalmazott: Magyar Péter és a mögötte álló, általa Brüsszel–Kijev–Berlin-koalíciónak nevezett transznacionális hálózat egy olyan történetet készít elő, amelyben a választási folyamat legitimitása kerülhet célkeresztbe. Szerinte 

ebben a narratívában a jobboldali online szereplők – például a DPK-k vagy a Megafon – könnyen a „manipuláció” bizonyítékaként jelenhetnek meg, miközben más, baloldali influenszereket nem ér hasonló kritika.

A főigazgató három célt tulajdonít a „választási csalásról” szóló narratívának:

1. Előkészítheti egy esetleges ellenzéki vereség kommunikációs magyarázatát.

2. Mozgósítási keretet teremthet a választás utáni politikai konfliktusokhoz.

3. Jogi hivatkozási alapot adhat uniós intézmények számára a választási eredmények megkérdőjelezésére és a politikai nyomásgyakorlás fokozására.

Szánthó szerint mindez 

egy szélesebb nemzetközi politikai összefüggésbe illeszkedik, amelyben – megfogalmazása szerint – Brüsszel, Berlin és más európai központok is szerepet játszhatnak.

 A bejegyzés éles hangvételű kritikát fogalmaz meg a Tisza és a mögötte álló politikai szereplők irányába, miközben a választási folyamat legitimitásának védelmét hangsúlyozza.

