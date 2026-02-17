szentkirályi alexandratisza pártválasztásháborúbrüsszel

A Tisza háborúba vinné az országot és elvenné a rezsicsökkentést + videó

Két, egymással szemben álló jövőképről beszélt közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz vezetője szerint az áprilisi választáson a szuverenitás és a béke, illetve a brüsszeli befolyás között kell dönteni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 15:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két gyökeresen eltérő jövőképet vázolt fel a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra az áprilisi választás kapcsán. Bejegyzésében úgy fogalmazott: a szavazás tétje az, hogy Magyarország melyik útra lép.

Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke. Forrás: Facebook

A budapesti Fidesz vezetője szerint az egyik, a Tisza-féle útnak nevezett irány azt jelentené, hogy Kijev és Brüsszel mondja meg, hogyan kell élnünk, mire kell költenünk. Ez azzal járna, hogy Magyarország belesodródna a háborúba, a hazai források Ukrajnába kerülnének, és emelkednének a rezsiárak, miközben a multinacionális cégek ismét szabadon nyerészkedhetnének.

Von der Leyenek és Weberek mondják meg, hogyan kell élnünk? Lépjünk-e be a háborúba, küldjünk-e pénzt Ukrajnába és a háborúra, szálljanak-e el a rezsiköltségeink, és menjenek-e a magyarok pénzei a multikhoz és a külföldi bankokhoz?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

A másik lehetőséget úgy írta le, hogy Magyarország nem engedi, hogy a feje felett döntsenek. Orbán Viktor vezetésével az ország képes nemet mondani a brüsszeli követelésekre,

megőrizni az alacsony energiaárakat, a szuverenitást és a békét.

„Ezért sem mindegy, hova húzzuk az X-et április 12-én. Csak a Fidesz a biztos választás!” – zárta a bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

 

Borítókép: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekléphaft pál

A világ állása

Bayer Zsolt avatarja

Léphaft Pál karikatúrái – az aranyszarban és a háborúban elsüllyedő Nyugatról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu