A Tisza háborúba vinné az országot és elvenné a rezsicsökkentést + videó

Két gyökeresen eltérő jövőképet vázolt fel a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra az áprilisi választás kapcsán. Bejegyzésében úgy fogalmazott: a szavazás tétje az, hogy Magyarország melyik útra lép.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke. Forrás: Facebook

A budapesti Fidesz vezetője szerint az egyik, a Tisza-féle útnak nevezett irány azt jelentené, hogy Kijev és Brüsszel mondja meg, hogyan kell élnünk, mire kell költenünk. Ez azzal járna, hogy Magyarország belesodródna a háborúba, a hazai források Ukrajnába kerülnének, és emelkednének a rezsiárak, miközben a multinacionális cégek ismét szabadon nyerészkedhetnének.

Von der Leyenek és Weberek mondják meg, hogyan kell élnünk? Lépjünk-e be a háborúba, küldjünk-e pénzt Ukrajnába és a háborúra, szálljanak-e el a rezsiköltségeink, és menjenek-e a magyarok pénzei a multikhoz és a külföldi bankokhoz?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

A másik lehetőséget úgy írta le, hogy Magyarország nem engedi, hogy a feje felett döntsenek. Orbán Viktor vezetésével az ország képes nemet mondani a brüsszeli követelésekre,

megőrizni az alacsony energiaárakat, a szuverenitást és a békét.

„Ezért sem mindegy, hova húzzuk az X-et április 12-én. Csak a Fidesz a biztos választás!” – zárta a bejegyzését Szentkirályi Alexandra.