Szentkirályi Alexandra szerint ezért fontos a nemzeti petíció kitöltése + videó

A nemzeti petíció a legélesebb eszköz a kezünkben, hogy határozottan képviseljük Brüsszel előtt a véleményünket – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A petíciót már 270 ezren kitöltötték, köztük a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is.
Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében emlékeztetett: „Ukrajnából és Brüsszelből folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek, hogy adjuk fel a békepárti álláspontunkat, de ez nem fog sikerülni” – tette hozzá.
Amíg nemzeti kormány van, sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat nem küldünk Ukrajnába
– szögezte le a kormánypárti politikus, aki mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére és visszaküldésére biztatott.
A nemzeti petícióban:
- nemet mondunk az orosz–ukrán háború további finanszírozására;
- nemet mondunk arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg;
- nemet mondunk a rezsiárak háború miatti emelésére
– sorolta.
Most minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy ezeket megüzenjük és kiálljunk magunkért
– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.
Borítókép: A nemzeti petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban (Fotó: MTI/Purger Tamás)
