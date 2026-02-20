szentkirályi alexandraukrajnabrüsszelfidesz

Szentkirályi Alexandra szerint ezért fontos a nemzeti petíció kitöltése + videó

Amíg nemzeti kormány van, sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat nem küldünk Ukrajnába – szögezte le a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 15:28
A nemzeti petíció a legélesebb eszköz a kezünkben, hogy határozottan képviseljük Brüsszel előtt a véleményünket – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A petíciót már 270 ezren kitöltötték, köztük a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is.

Budapest, 2025. június 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében emlékeztetett: „Ukrajnából és Brüsszelből folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek, hogy adjuk fel a békepárti álláspontunkat, de ez nem fog sikerülni” – tette hozzá.

Amíg nemzeti kormány van, sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat nem küldünk Ukrajnába

– szögezte le a kormánypárti politikus, aki mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére és visszaküldésére biztatott.

A nemzeti petícióban:

  • nemet mondunk az orosz–ukrán háború további finanszírozására;
  • nemet mondunk arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg;
  • nemet mondunk a rezsiárak háború miatti emelésére

– sorolta.

Most minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy ezeket megüzenjük és kiálljunk magunkért

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: A nemzeti petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban (Fotó: MTI/Purger Tamás)


