Szentkirályi Alexandra szerint ezért fontos a nemzeti petíció kitöltése + videó

A nemzeti petíció a legélesebb eszköz a kezünkben, hogy határozottan képviseljük Brüsszel előtt a véleményünket – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A petíciót már 270 ezren kitöltötték, köztük a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében emlékeztetett: „Ukrajnából és Brüsszelből folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek, hogy adjuk fel a békepárti álláspontunkat, de ez nem fog sikerülni” – tette hozzá.

Amíg nemzeti kormány van, sem pénzt, sem fegyvereket, sem katonákat nem küldünk Ukrajnába

– szögezte le a kormánypárti politikus, aki mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére és visszaküldésére biztatott.

A nemzeti petícióban:

nemet mondunk az orosz–ukrán háború további finanszírozására;

nemet mondunk arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg;

nemet mondunk a rezsiárak háború miatti emelésére

– sorolta.

Most minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy ezeket megüzenjük és kiálljunk magunkért

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: A nemzeti petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban (Fotó: MTI/Purger Tamás)