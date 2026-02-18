Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire + videó

Hidvéghi Balázs szerint nem véletlen, hogy mindent elkövetnek a háborúpártiak azért, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét. Nekik egy engedelmes magyar vezetés kell, aki nem állja útját Ukrajna uniós csatlakozásának. A nemzeti petíció kitöltése ezért fontos.

2026. 02. 18. 7:37
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A lett köztársasági elnök beszéde után semmi kétség nem maradt, Brüsszel és az európai háborúpártiak az április 12-i magyar országgyűlési választástól várják Ukrajna uniós tagságának felgyorsítását – mondta egy Facebook-videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára felidézte a lett elnök szavait.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Magyar Pétertől Ukrajna csatlakozását várják. Fotó: Máté Krisztián 

– Szeretnénk, ha Ukrajna minél hamarabb az EU része lenne. A választási folyamatok során néha meglepetések történnek. Ezért várjuk meg, amíg a dolgok megtörténnek – mondta Edgars Rinkēvičs. A lett köztársasági elnök csak megerősíti: Brüsszel és Kijev a magyar választások kimenetelére játszik, Orbán Viktor leváltására és a Brüsszelnek engedelmes Tisza Párt hatalomra juttatására. A lett elnök elmondta: szeretnék, ha Ukrajna minél előbb az Európai Unió tagja lenne.

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet: ezért nem véletlen, hogy mindent elkövetnek azért, hogy befolyásolják az eredményt, hiszen nekik egy engedelmes, Brüsszelhez hű, Tisza-párti kormány kell.

Töltsük ki a nemzeti petíciót, és mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire

– kérte az államtitkár.

 

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)
 


 

