Hidvéghi Balázs: Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire + videó

– A lett köztársasági elnök beszéde után semmi kétség nem maradt, Brüsszel és az európai háborúpártiak az április 12-i magyar országgyűlési választástól várják Ukrajna uniós tagságának felgyorsítását – mondta egy Facebook-videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára felidézte a lett elnök szavait.

Magyar Pétertől Ukrajna csatlakozását várják. Fotó: Máté Krisztián

– Szeretnénk, ha Ukrajna minél hamarabb az EU része lenne. A választási folyamatok során néha meglepetések történnek. Ezért várjuk meg, amíg a dolgok megtörténnek – mondta Edgars Rinkēvičs. A lett köztársasági elnök csak megerősíti: Brüsszel és Kijev a magyar választások kimenetelére játszik, Orbán Viktor leváltására és a Brüsszelnek engedelmes Tisza Párt hatalomra juttatására. A lett elnök elmondta: szeretnék, ha Ukrajna minél előbb az Európai Unió tagja lenne.

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet: ezért nem véletlen, hogy mindent elkövetnek azért, hogy befolyásolják az eredményt, hiszen nekik egy engedelmes, Brüsszelhez hű, Tisza-párti kormány kell.

Töltsük ki a nemzeti petíciót, és mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire

– kérte az államtitkár.