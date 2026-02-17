Szijjártó Péter: Soha nem látott beavatkozás várható a választáson Kijev, Brüsszel és Berlin részéről

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében kiemelte, hogy soha nem látott mértékű beavatkozás várható az áprilisi választáson.

Forrás: Facebook

Kijev, Brüsszel, Berlin. Ez az a tengely, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon kormányváltást idézzenek elő

– vélekedett.

Miért? Azért, mert Magyarország, a jelenlegi magyar kormány az akadálya annak, hogy Brüsszel, Berlin és Kijev végrehajtsa azokat a döntéseket, amelyeket saját maguk a legfontosabbnak gondolnak: egész Európa háborúba menjen, az európaiak pénzét adják oda Ukrajnának, illetve hozzák be az ukránokat az Európai Unióba

– figyelmeztetett. – Ezt akarja Brüsszel, ezt akarja Berlin, ezt akarja Kijev. És pontosan tudják, hogy egy akadálya van ennek: a szuverén nemzeti kormány Magyarországon – fűzte hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezért neveztek be a versenybe ők is egy pártot, a Tisza Pártot, amelynek elnökét fogják a mentelmi jogával.

A Tisza Párt elnökével szemben azért nem zajlanak ma jogi eljárások Magyarországon, mert az Európai Parlamentben megvédték a mentelmi jogánál fogva. (…) Egy ilyen ember nyilvánvalóan nem tud nemet mondani a megmentőinek, akik kézben tartják

– hangsúlyozta. – Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek azért érdeke a Tisza Párt győzelme, mert a Tisza Párt nem fog nekik nemet mondani. Sem arra, hogy a magyarokat belevigyék a háborúba, sem arra, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, sem arra, hogy az ukránokat behozzák az Európai Unióba – húzta alá. A miniszter végül arra is kitért, hogy a választási beavatkozásoknak az is az egyik formája, hogy Ukrajna leállította a kőolajszállítást Magyarország felé.