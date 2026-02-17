UkrajnaMagyarországHorvátországenergiabiztonság

Nem csak Ukrajnának érdeke, hogy ne jöjjön az orosz olaj

Az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra, ami veszélybe sodorja a magyar energiaellátást. Andrej Plenkovic lehűtötte a várakozásokat, hogy az Adria vezetéken keresztül érkezhet orosz olaj a magyar olajvállalatokhoz. Eközben Budapest arra hivatkozik: nem szívességet kér, hanem egy uniós kötelezettség teljesítését várja el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 17:36
A horvát miniszterelnök és az ukrán elnök Fotó: HANDOUT Forrás: AFP
A Barátság vezetéken keresztül – Ukrajnán keresztül – január vége óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra. Horvátország miniszterelnöke, Andrej Plenkovic csillapította azon várakozást, hogy Magyarország az Adria vezetéket használhatná az orosz szállítások pótlására – írja a Bloomberg.

A Barátság vezetéken keresztül január 27-e óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra
A Barátság vezetéken keresztül  január 27-e óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra. Fotó: AFP

Magyarország olajellátásának nagy része a Barátság vezetéken keresztül érkezik, és ahogy arról lapunk is beszámolt, a jelek szerint Ukrajna politikai fegyverként használhatja a Barátság vezeték kérdését. Komoly aggodalomra ad okot a kőolajvezeték tartós leállása, ami az idő előrehaladtával egyre kevésbé tűnik egyszerű műszaki problémának. 

Van egy mentesség, amely lehetővé teszi Magyarországnak, hogy orosz nyersolajat vásároljon, ugyanakkor létezik egy amerikai szankciós rendszer is, amely ennek teljesen az ellenkezőjét mondja

 – mondta Plenkovic hétfőn. A horvát reakció azért is érdemel több figyelmet, mert Anta Susnjar horvát gazdasági miniszter korábban azt nyilatkozta, hogy Magyarország kaphat az Adria kőolajvezetéken orosz kőolajat.

A Tisza Párt elnöke a müncheni biztonsági konferencián folytatott megbeszélést a horvát delegációval, amelynek tagja volt Plenkovic miniszterelnök is, aki 

azóta nem akar segíteni Magyarországnak.

Szijjártó Péter külügyminiszter azonban azt hangsúlyozta, hogy Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria vezetéken keresztül. Ez ugyanis európai uniós kötelezettségük arra az esetben, ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül.

 

Borítókép: A horvát miniszterelnök és az ukrán elnök (Fotó: AFP)

