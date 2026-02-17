Nem csak Ukrajnának érdeke, hogy ne jöjjön az orosz olaj

A Barátság vezetéken keresztül – Ukrajnán keresztül – január vége óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra. Horvátország miniszterelnöke, Andrej Plenkovic csillapította azon várakozást, hogy Magyarország az Adria vezetéket használhatná az orosz szállítások pótlására – írja a Bloomberg.
Magyarország olajellátásának nagy része a Barátság vezetéken keresztül érkezik, és ahogy arról lapunk is beszámolt, a jelek szerint Ukrajna politikai fegyverként használhatja a Barátság vezeték kérdését. Komoly aggodalomra ad okot a kőolajvezeték tartós leállása, ami az idő előrehaladtával egyre kevésbé tűnik egyszerű műszaki problémának.
