Barátság kőolajvezetékUkrajnaenergiabiztonság

Az Adria-vezetéket végre arra lehetne használni, amire építették + videó

Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül, ugyanis ez európai uniós kötelezettség abban az esetben, ha a csővezetékes tranzit elnehezül vagy ellehetetlenül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 13:51
Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
A tárcavezető arról számolt be, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is. Ezáltal Magyarország nem valamifajta szívességet kér Horvátországtól azzal, hogy tegyék lehetővé az orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül.

(Fotó: MTI)

Ezért kértük a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát csővezetéken

– húzta alá. – Tegyük tehát világossá, itt nem valamifajta szívességet vagy nem valamifajta jófejséget vagy nem valamifajta humanitárius cselekedetet kértünk a horvátoktól, hanem azt, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályokat – folytatta.

Most végre az Adria-vezetéket arra lehet használni, amire építették, vagyis hogy ez egy kiegészítő vezetéke legyen a keletről érkező fővezetéknek

– tette hozzá. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy az Adria-vezeték mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát, arra viszont alkalmas, amire építették, hogy ilyen helyzetekben, amikor elnehezül vagy ellehetetlenül a szállítás keleti irányból, akkor azt egy időre kiváltsa.

Úgyhogy arra kérjük a horvátokat, hogy egyrészt ne keverjenek össze különböző dimenziókat a kommunikációban, másrészt pedig, hogy a rájuk vonatkozó kötelező európai szabályoknak megfelelően viselkedjenek

– összegzett.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)

