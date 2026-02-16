molstratégiai olajkészletBarátság kőolajvezeték

A Mol kezdeményezi a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását

A régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében.

2026. 02. 16.
A fegyveres konfliktusok egyértelműen árfelhajtó tényezők bizonyos dolgokban, az izraeli-iráni háború hatására az olaj drágult jelentősen, a béke pedig árcsökkenést hozott Fotó: Martin Divisek Forrás: MTI/EPA
A Mol-csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül; az intézkedésekkel a vállalatcsoport biztosítja, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását. 

A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol-csoport finomítóiba.

A közleményben hangsúlyozták, amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. 

Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását.

Hozzátették: Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre. A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást, a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik. A vállalat folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad – írták a közleményben.

