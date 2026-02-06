Gyomorforgató kommentekkel búcsúztatják az elhunyt híradóst a Telex olvasói

Épül Magyar Péter és a Tisza Párt szeretetországa. Ugyanakkor láthatóan a szeretetből nem jár egy fikarcnyi se az elhunytaknak, amennyiben azok a közmédiánál dolgoztak.

Forrás: Facebook/Telex.hu Forrás: Facebook/Telex.hu

A Telex.hu médium hivatalos Facebook-oldalát követő felhasználókon ugyanis láthatóan nincs fék, a kommentek között többen is örömüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy meghalt a közmédia egyik munkatársa. A hozzászólók között a hírolvasót többen fasisztának, nácinak, propagandistának nevezték, mások pedig azzal kapcsolatban fejezték ki reményüket, hogy más kormánypárti médiaszemélyiségek is követik Kontra Györgyöt. Volt olyan is, aki a gyászoló családot sem kímélte.

Forrás: Facebook/Telex.hu Forrás: Facebook/Telex.hu

Egyesek odáig is elmentek, hogy egyenesen azt állították, jobb hely lett a világ a fiatal hírolvasó halálával.

Forrás: Facebook/Telex.hu Forrás: Facebook/Telex.hu Forrás: Facebook/Telex.hu

A hozzászólók között pedig volt olyan aki azt állította,

Vannak még sokan.

Mint ismert, a mai nap tragikus hirtelenséggel, 45 éves korában elhunyt Kontra György, aki az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.

Kontra György közel három évtizede dolgozott a médiában. 2015-ben került az MTVA-hoz. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként.