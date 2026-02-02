Tiltott szereket találtak két üzletben + videó

Ideiglenesen bezáratott két helyi táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletet a Szolnoki Rendőrkapitányság, mert az eladók a gyanú szerint tiltott teljesítményfokozó szereket árultak – közölte Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrök a két üzletben nagy mennyiségben foglaltak le különböző gyártmányú készítményeket.
A nyomozók az ügyben két férfit hallgattak ki, őket
teljesítményfokozó szerrel visszaélés
bűntett kísérletével gyanúsítják.
Borítókép: Tiltott szereket foglaltak le két szolnoki boltban (Forrás: Rendőrség)
