Tiltott szereket találtak két üzletben + videó

A rendőrség mindkét boltot bezáratta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 13:11
Ideiglenesen bezáratott két helyi táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletet a Szolnoki Rendőrkapitányság, mert az eladók a gyanú szerint tiltott teljesítményfokozó szereket árultak – közölte Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök a két üzletben nagy mennyiségben foglaltak le különböző gyártmányú készítményeket.

A nyomozók az ügyben két férfit hallgattak ki, őket

teljesítményfokozó szerrel visszaélés

bűntett kísérletével gyanúsítják.

Borítókép: Tiltott szereket foglaltak le két szolnoki boltban (Forrás: Rendőrség)


