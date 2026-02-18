Így helyezkedik a régi baloldali botránypolitikus a Tiszában a nejével együtt

A régi baloldal legbotrányosabb figurái is szabadon áramlanak a Tisza Pártban. Ősszel nagy port kavart a hír, hogy Magyar Péterék a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében érintett Gilly Gyulát választották a Tisza egészségügyi szakértőjének, s rábízták a párt egészségügyi munkacsoportjának vezetését is.

Magyar Péter pártja mellett bukkant fel Gilly Gyula – Fotó: Havran Zoltán

Kórházakat záratna be

Gilly kinevezése amiatt is különös lépés volt, hogy finoman szólva népszerűtlen elképzelései vannak az egészségügy átalakításáról, így például kórházakat záratna be. A 2017-ben megjelent könyvében egészen pontosan arról értekezett, hogy a kórházak számánál fontosabbnak tartja az „igazságosságot”.

Mindennek ellenére azonban még Gilly Gyula felesége is fontos pozíciót kapott a Tisza Pártban. Igaz, Magyar Péterék nem verték nagy dobra, hogy Szabó Alexandra, akit Budapest 14-es számú egyéni választókerületében indítanak, valójában Gilly Gyula neje. Szabó tiszás jelölti bemutatkozó szövege mindössze a nő lánykori nevét tartalmazza és említés sem esik hitvese személyéről. Mikor a Célpont szembesítette a nőt ezzel a helyzettel, Szabó láthatóan kellemetlenül érintették a kérdések, köztük az, hogy a férjezett nevén szerepel-e majd a szavazólapon.

Kétes ügyletek Gyurcsány idején

Úgy tűnik tehát, hogy Magyar Péterék szerint is rontaná a XVI. kerületi jelöltjük esélyeit, ha kiderülne, hogy a 2000-es évek derekán a férje érintett volt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) laboratóriumainak privatizációjában. Az Ellenpont beszámolója szerint a finanszírozási problémákkal küszködő Gyurcsány-kormány eredetileg egymilliárd forintot remélt a magánosításból, ám végül mindössze 48 millió forintért adta el az értékes laboratóriumokat.

Gilly Gyula tagja volt az áron alulinak tűnő pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét, amelyért mintegy másfél milliárd forintot kapott, vagyis több mint harmincszor annyit, mint amennyiért megvásárolta. Ráadásul nem sokkal később Gilly ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.