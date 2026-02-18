gilly gyulatisza pártszabó alexandraMagyar Péter

Így helyezkedik a régi baloldali botránypolitikus a Tiszában a nejével együtt

A Tisza Párt egyre fogadóképesebb közegnek bizonyul a régi baloldal káderei számára: nem sokkal azután, hogy tavaly ősszel a Gyurcsány-korszak korrupciógyanús privatizációs ügyleteiben érintett Gilly Gyula lett a párt egészségügyi szakértője, a férfi felesége egyéni képviselő-jelöltséget kapta meg. Érdekesség: a Tisza nem reklámozta, hogy Szabó Alexandra és Gilly Gyula házastársi viszonyban állnak egymással.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 6:30
Forrás: Facebook
A régi baloldal legbotrányosabb figurái is szabadon áramlanak a Tisza Pártban. Ősszel nagy port kavart a hír, hogy Magyar Péterék a Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében érintett Gilly Gyulát választották a Tisza egészségügyi szakértőjének, s rábízták a párt egészségügyi munkacsoportjának vezetését is.

Magyar Péter pártja mellett bukkant fel Gilly Gyula – Fotó: Havran Zoltán

Kórházakat záratna be

Gilly kinevezése amiatt is különös lépés volt, hogy finoman szólva népszerűtlen elképzelései vannak az egészségügy átalakításáról, így például kórházakat záratna be. A 2017-ben megjelent könyvében egészen pontosan arról értekezett, hogy a kórházak számánál fontosabbnak tartja az „igazságosságot”.

Mindennek ellenére azonban még Gilly Gyula felesége is fontos pozíciót kapott a Tisza Pártban. Igaz, Magyar Péterék nem verték nagy dobra, hogy Szabó Alexandra, akit Budapest 14-es számú egyéni választókerületében indítanak, valójában Gilly Gyula neje. Szabó tiszás jelölti bemutatkozó szövege mindössze a nő lánykori nevét tartalmazza és említés sem esik hitvese személyéről. Mikor a Célpont szembesítette a nőt ezzel a helyzettel, Szabó láthatóan kellemetlenül érintették a kérdések, köztük az, hogy a férjezett nevén szerepel-e majd a szavazólapon.

Kétes ügyletek Gyurcsány idején

Úgy tűnik tehát, hogy Magyar Péterék szerint is rontaná a XVI. kerületi jelöltjük esélyeit, ha kiderülne, hogy a 2000-es évek derekán a férje érintett volt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) laboratóriumainak privatizációjában. Az Ellenpont beszámolója szerint a finanszírozási problémákkal küszködő Gyurcsány-kormány eredetileg egymilliárd forintot remélt a magánosításból, ám végül mindössze 48 millió forintért adta el az értékes laboratóriumokat.

Gilly Gyula tagja volt az áron alulinak tűnő pályázatot jóváhagyó testületnek, és erősíti a gyanút, hogy üzleti kapcsolatban állt a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák eladta az ÁNTSZ-bizniszre létrehozott cégét, amelyért mintegy másfél milliárd forintot kapott, vagyis több mint harmincszor annyit, mint amennyiért megvásárolta. Ráadásul nem sokkal később Gilly ügyvezető lett a céghez tartozó egyik vállalkozásnál.

Zsák a foltját...

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszerváltás utáni, hatalmas gazdasági károkat okozó privatizáció arcai közül nem Gilly Gyula az egyetlen, akit a Tisza leigazolt. A párt agrártanácsadója és Magyar Péter egyik legfontosabb bizalmi embere Raskó György, aki az 1990-es évek privatizációjának első hullámában központi szerepet játszott a hazai mezőgazdaság és az élelmiszeripar leépítésében. Ráadásul a zöldbáró a kétezres évek baloldali kormányzása idején is képes volt érvényesíteni a befolyását az állami vagyonelemek dobra verésében.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

