Alkotmányos puccsra készülhetnek a tiszás rendőrök

A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) legutóbbi Facebook-bejegyzésében a „Minden eshetőségre fel kell készülni” mondattal reagált a 2026-os választásokra. A poszt hangneme, a fegyveres testülethez kötődő kontextus és a megfogalmazás a Tűzfalcsoport legújabb bejegyzése szerint túlmutat a hagyományos szakszervezeti érdekképviseleten, egyes értelmezések szerint burkolt politikai nyomásgyakorlásként is felfogható.

A KRSZ hivatalos állásfoglalása szerint Tóth Zoltán alezredes hivatalos képviselőként vett részt a Tisza Párt 2026-os évértékelőjén. A szöveg hangsúlyozza, hogy nem politizálnak, nem kötnek paktumot, nem ideológiát követnek, hanem kizárólag a rendőrök érdekeit, a haza és az állampolgárok védelmét képviselik. Ugyanakkor a kulcsmondatok így hangzanak:

• „2026. április 12-én, választások lesznek… tény!”

• „Tetszik vagy sem, a dolgok jelen állása alapján, két lehetőség van: Vagy a kormányzópárt nyer, vagy a Tisza… tény!”

• „Minden eshetőségre fel kell készülni… tény!”

A poszthoz csatolt képen lévő Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök már korábban is komoly fenyegetéseket fogalmazott meg, amikor azt állította, ha kell, a Tisza Párt erőszakot is bevethet a hatalom megszerzése érdekében.

Én bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást, és kapjuk meg a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét

– jelentette ki az egykori vezérkari főnök.