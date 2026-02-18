Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

tűzfalcsoporttisza pártközszolgálati rendőr szakszervezetrendőr

Alkotmányos puccsra készülhetnek a tiszás rendőrök

Alkotmányos puccskísérletre utal a tiszás rendőrszakszervezet posztja.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 11:29
Forrás: Facebook/Közszolgálati Rendőr Szakszervezet - KRSZ
A Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ) legutóbbi Facebook-bejegyzésében a „Minden eshetőségre fel kell készülni” mondattal reagált a 2026-os választásokra. A poszt hangneme, a fegyveres testülethez kötődő kontextus és a megfogalmazás a Tűzfalcsoport legújabb bejegyzése szerint túlmutat a hagyományos szakszervezeti érdekképviseleten, egyes értelmezések szerint burkolt politikai nyomásgyakorlásként is felfogható.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

A KRSZ hivatalos állásfoglalása szerint Tóth Zoltán alezredes hivatalos képviselőként vett részt a Tisza Párt 2026-os évértékelőjén. A szöveg hangsúlyozza, hogy nem politizálnak, nem kötnek paktumot, nem ideológiát követnek, hanem kizárólag a rendőrök érdekeit, a haza és az állampolgárok védelmét képviselik. Ugyanakkor a kulcsmondatok így hangzanak:

•  „2026. április 12-én, választások lesznek… tény!”

•  „Tetszik vagy sem, a dolgok jelen állása alapján, két lehetőség van: Vagy a kormányzópárt nyer, vagy a Tisza… tény!”

•  „Minden eshetőségre fel kell készülni… tény!”

A poszthoz csatolt képen lévő Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök már korábban is komoly fenyegetéseket fogalmazott meg, amikor azt állította, ha kell, a Tisza Párt erőszakot is bevethet a hatalom megszerzése érdekében. 

Én bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást, és kapjuk meg a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét

– jelentette ki az egykori vezérkari főnök. 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Közszolgálati Rendőr Szakszervezet)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

