Tovább apad a Tisza: újabb sziget süllyedt el a Dél-Alföldön

A Csipke Tisza Sziget 2024-ben alakult Kiskunhalason, és már ennek az évnek a nyarán több programot is szerveztek az önkénteseknek. A tagok között szinte kizárólag baloldaliak tűntek fel a sziget által közzétett fotókon, de helyi forrásaink szerint szembetűnő volt, hogy különösebb politikai rutinnal egyikük sem rendelkezett. A városban két másik csoport is alakult, az egyikük a „kunok”, a másik csapat pedig a „kurucok” nevet vette fel.

Súlyosbodó ellentétek a Tisza Párt soraiban. Forrás: Facebook

Szemben a lelkes amatőrökből álló „csipkésekkel”, itt már bőven akadtak kipróbált politikusok: bukott balos és SZDSZ-es polgármesterek, korábban uzsora miatt elítélt kisebbségi politikus és az a Harkai Péter, aki szinte minden baloldali párt színeiben indult már korábbi választásokon.

Pozícióharc a szigetekben

Az elmúlt időszakban helyi forrásaink több, a szigeteket feszítő konfliktusról számoltak be. A csipkés csapat nehezen viselte Harkai szerepvállalását, amely egyértelműen taszította a választókat. De hasonló konfliktust eredményezett a Budapestről Kiskunhalasra ejtőernyőztetett Orbán Árpád is, aki fővárosi tiszás képviselőként jelent meg az egyéni jelöltek kiválasztásakor. Informátorunk szerint a „kunok” lobbija eredményezte Orbán Árpád jelölését, akik a fővárosi politikus kiskunhalasi származását próbálták meg kihasználni. Meglepetésre azonban végül nem ő, hanem egy jánoshalmi pedagógus, Karsai-Juhász Katalin lett Bács-Kiskun 5. számú választókerületének tiszás képviselőjelöltje.

Bár nem a favoritjuk lett a befutó, a javarészt baloldali politikusokból álló kun és kuruc szigetek folytatták a térség kisajátítását, amelynek egyik legszembetűnőbb jele az volt, amikor néhány nappal ezelőtt eltűnt a Facebookról a Csipke Tisza Sziget oldala. Informátoraink arról tájékoztattak: a városban elsőként létrejött sziget alapítói közül többen is rájöttek, hogy a régi baloldal szereplőivel lehetetlen változást elérni.

Felülről irányított jelöltválasztás

Tovább rombolja a hangulatot a körzetben az a tény is, hogy Karsai-Juhász Katalin nemcsak a sokak által ismert nehéz természetét hozta a kampányba, hanem a férjét és más családtagjait is. Karsai-Juhász Katalin kampányfőnöke nem más lett, mint a Magyar Péter által több nyilvános rendezvényen is magasztalt Karsai Péter. Az ő neve sokaknak ismerős lehet, hiszen az egyik utolsó „táskahordója” volt annak a Dávid Ibolyának, aki a rendszerváltó MDF-et elsorvasztotta. Karsaira többször úgy hivatkozott Magyar Péter, mint a „jó” MDF-esre. A helyi politikát ismerők közül sokan ezért meg sem lepődtek azon, hogy Orbán Árpád helyett végül Karsai Péter felesége került ki győztesként a nyilvánvalóan megrendezett kiválasztási műsorból.

A Bokros Lajost pajzsra emelő MDF kádere

Karsai Péter korábban tagja volt az Országgyűlésnek, 2009-ben Dávid Ibolya legszűkebb csapatával maga is asszisztált Bajnai Gordon miniszterelnökké választásához, sőt a későbbiekben többször kisegítették szavazataikkal az akkori MSZP-s kormányt, illetve annak kormányfőjét, miután az SZDSZ már korábban kilépett a szocialistákkal kötött koalícióból. Emellett Karsai a 2010-es országgyűlési választáson azon az MDF-es listán szerepelt, amelynek miniszterelnök-jelöltje az 1995-ös megszorító csomagjáról ismert Bokros Lajos volt.

Talán érthető, ha ezen tények ismeretében egyre többen hagyják el a Tisza Pártot, és szűnnek meg az olyan szigetek, amelyeknek a tagjai naivan hittek abban, hogy Magyar Péter valóban új arcokat és változást hozhat a hazai közéletbe.