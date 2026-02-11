Saját zsebből kampányolnak a Tisza Párt aktivistái

Több, a párthoz közel álló forrás is megerősítette lapunknak, hogy a Tisza Párt helyi aktivistái anyagi segítség nélkül kénytelenek részt venni a kampánymunkában. A központtól nem érkezik támogatás sem az utazásokra, sem a szórólapozással, kitelepülésekkel vagy rendezvényeken való megjelenéssel járó költségekre.

Egy aktivista lapunknak arról beszélt: a kampányeseményekre való eljutást mindenki maga oldja meg, gyakran több tízezer forintos kiadással.

Ha megyünk egy másik városba aláírást gyűjteni vagy standolni, a benzint, a vonatjegyet, mindent saját zsebből fizetünk. Ez sokaknál már komoly anyagi teher

– fogalmazott. A helyzet nemcsak vidéken, hanem Budapesten is hasonló. A kampány során használt eszközök – molinók, plakátok, technikai kellékek – beszerzése is gyakran az aktivisták feladata, központi finanszírozás nélkül.

Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt vezetése rendszeresen hangoztatja a „közösségi politizálás” és az „új politikai kultúra” fontosságát. Az aktivisták elmondása alapján azonban ez a gyakorlatban sokszor azt jelenti, hogy a lelkes támogatók saját anyagi lehetőségeik határáig próbálják fenntartani a kampány lendületét.

Többen úgy látják, hogy a központi szervezet tudatosan nem vállal anyagi kötelezettségeket, és a kampány terheit az önkéntesekre hárítja.

Magyar Péter úgy spórol a kampányon és az aktivistákon, hogy közben minden más pártnál több személyt foglalkoztat a Tisza Párt.

Több mint száz, egész pontosan 102 munkavállalót foglalkoztat a cégadatok szerint a Tisztelet és Szabadság Párt, közismert nevén a Tisza Párt. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza Párt saját bevallása szerint 2025 első tíz hónapjában több mint 610 millió forintot költött a támogatók pénzéből csak bérköltségre.

A több mint száz munkavállaló annak fényében különösen megdöbbentő, hogy a cégadatbázis szerint a Fidesz 58, a KDNP 24, a Demokratikus Koalíció 64, a Mi Hazánk 16, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze kilenc főt foglalkoztat. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt jóval több embert tart alkalmazásban, mint a kormánypártok vagy a többi parlamenti mandátumra egyáltalán esélyes ellenzéki párt együttvéve.