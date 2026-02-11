tisza pártmagyar péterkampányaktivista

Saját zsebből kampányolnak a Tisza Párt aktivistái

Információink szerint a Tisza Párt vidéki és fővárosi aktivistái nem számíthatnak központi anyagi támogatásra: az utazási költségektől kezdve a kampányhoz szükséges eszközökig mindent saját pénzből kell finanszírozniuk.

2026. 02. 11.
Több, a párthoz közel álló forrás is megerősítette lapunknak, hogy a Tisza Párt helyi aktivistái anyagi segítség nélkül kénytelenek részt venni a kampánymunkában. A központtól nem érkezik támogatás sem az utazásokra, sem a szórólapozással, kitelepülésekkel vagy rendezvényeken való megjelenéssel járó költségekre.

20251115 Győr A Tisza Párt rendezvénye fotó: Mirkó István MI MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
 

Egy aktivista lapunknak arról beszélt: a kampányeseményekre való eljutást mindenki maga oldja meg, gyakran több tízezer forintos kiadással.

Ha megyünk egy másik városba aláírást gyűjteni vagy standolni, a benzint, a vonatjegyet, mindent saját zsebből fizetünk. Ez sokaknál már komoly anyagi teher

– fogalmazott. A helyzet nemcsak vidéken, hanem Budapesten is hasonló. A kampány során használt eszközök – molinók, plakátok, technikai kellékek – beszerzése is gyakran az aktivisták feladata, központi finanszírozás nélkül.

Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt vezetése rendszeresen hangoztatja a „közösségi politizálás” és az „új politikai kultúra” fontosságát. Az aktivisták elmondása alapján azonban ez a gyakorlatban sokszor azt jelenti, hogy a lelkes támogatók saját anyagi lehetőségeik határáig próbálják fenntartani a kampány lendületét.

Többen úgy látják, hogy a központi szervezet tudatosan nem vállal anyagi kötelezettségeket, és a kampány terheit az önkéntesekre hárítja.

Magyar Péter úgy spórol a kampányon és az aktivistákon, hogy közben minden más pártnál több személyt foglalkoztat a Tisza Párt.

Több mint száz, egész pontosan 102 munkavállalót foglalkoztat a cégadatok szerint a Tisztelet és Szabadság Párt, közismert nevén a Tisza Párt. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza Párt saját bevallása szerint 2025 első tíz hónapjában több mint 610 millió forintot költött a támogatók pénzéből csak bérköltségre.

A több mint száz munkavállaló annak fényében különösen megdöbbentő, hogy a cégadatbázis szerint a Fidesz 58, a KDNP 24, a Demokratikus Koalíció 64, a Mi Hazánk 16, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze kilenc főt foglalkoztat. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt jóval több embert tart alkalmazásban, mint a kormánypártok vagy a többi parlamenti mandátumra egyáltalán esélyes ellenzéki párt együttvéve.

A különbség is mutatja, hogy a Tisza Párt állítólag adományokból származó erőforrásai aránytalanul nagy részét költi a személyi állomány fenntartására, miközben a politikai súlyához képest ez a szám túlméretezettnek tűnik.

Az értesüléseinket alátámasztja Csercsa Balázs, a Tisza Pártból kilépett vezető is, aki korábban az Indexnek adott interjújában elmondta, a Tisza Párt pusztán egy belső szűk kör meggazdagodásáról szól.

A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát

– jelentette ki Csercsa. Ezt bizonyítja az is, hogy miközben Magyar Péter nem ad pénzt az aktivistáknak, addig Buda egyik elit környékén rendezte be a párt titkos kampányközpontját. A Ripost helyszíni beszámolója szerint korábban szemtanúi voltak annak, hogy tiszás belépőkártyával, illetve nyakbaakasztóval közlekednek a Szépvölgyi út 139. számú ház körül. Néhányan annak is fültanúi voltak, hogy arra panaszkodtak, milyen messze van az épület mindentől, és hogy a „másik sokkal jobb volt”. Ebből az is kiderülhetett, hogy a Tiszának volt „másik” épülete is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

