Saját ikertestvérének adta ki magát egy nő, így akarta megvezetni a rendőrséget

A Tiszaújvárosi Járásbíróság hamis vád és közokirat-hamisítás bűntette miatt jogerősen egy év szabadságvesztésre és egy év közügyektől eltiltásra ítélt egy nőt, aki ikertestvérének adta ki magát, hogy átverje a hatóságot.

Illusztráció: ikertestvérének adta ki magát a vádlott (Forrás: Shutterstock)

Mint írták, a vádlottat 2024-ben egy nagyáruházban történt lopás miatt rendőri intézkedés alá vonták. A nő ikertestvérének adta ki magát, és a gyanúsítotti kihallgatásakor is az ő adatait adta meg.

A nyomozás során bebizonyosodott, hogy a lopást nem a testvér, hanem a vádlott követte el, így az eljárást megszüntették. A nő akkor beismerte tettét, és őt a Tiszaújvárosi Járásbíróság lopás bűntette miatt jogerősen kilenc hónap szabadságvesztésre el is ítélte.

Ugyanakkor azzal, hogy a hatóság előtt másnak adta ki magát − illetve ennek megfelelő adatok kerültek a közokiratokba −, testvérét bűncselekmény elkövetésével hamisan vádolta, így vele szemben büntetőeljárás indult − közölték. A nő a Tiszaújváros Járásbíróság előkészítő ülésén beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.