Új listavezetővel indulnak a választáson a magyarországi németek, kezdődik a szavazók mozgósítása

A magyarországi németség érdekeit kizárólag pártoktól független, teljes jogú országgyűlési képviselő tudja következetesen képviselni – hangsúlyozta Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának képviselőjelöltje. Mint mondta, a nemzetiségi névjegyzék frissítése és a regisztráció ösztönzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a németség elérje a kedvezményes kvótát, és önálló képviselethez jusson a parlamentben.

Gábor Márton
2026. 02. 09. 18:51
Forrás: Gallai Gergely
– Míg számos parlamenti képviselő rendelkezik nemzetiségi kötődéssel, őket pártfegyelem köti, ezzel szemben a nemzetiségi képviselő kizárólag a közössége érdekeiért dolgozik – mondta el lapunknak Gallai Gergely. Rámutatott: a nemzetiségi névjegyzék aktuális változásait részben természetes okok – elhalálozás, elköltözés, állampolgárság elvesztése –, részben pedig a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítések indokolták. 

Gallai Gergely (balról a második), Englenderné Hock Ibolya, Koch Emil, Schneider Richárd, Werner Gábor (Forrás: Facebook)

A jelölt kijelentette, ugyanakkor vannak, akik úgy döntenek, hogy pártpreferenciájukat előrébb helyezik nemzetiségi kötődésüknél, amit a jelölt szerint senkitől nem lehet és nem is kívánnak elvitatni.

Éppen ezért fontos, hogy minél többen regisztráljanak a nemzetiségi névjegyzékbe

– emelte ki. 

Gyűléssorozat indul, mozgósítják a magyarországi német szavazókat

Hozzátette, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata jelölőszervezetként, a közgyűlés tagjaival és a több mint négyszáz helyi nemzetiségi önkormányzat vezetőivel együtt azon dolgozik, hogy elérjék a kedvezményes nemzetiségi kvótát, amely lehetővé teszi egy teljes jogú országgyűlési képviselő mandátumának megszerzését. 

A gyűléssorozat első állomása Tolna vármegyében, Szekszárdon lesz, ahol kedden kezdik meg a regisztrációra buzdító eseményeket. 

– Ez egy speciális, de eredményes eseménysorozat lesz, amely megfelelő számú szavazatot hozhat az április 12-i választáson – jelentette ki Gallai. Hozzátette: bár vannak, akik a pártpolitikát fontosabbnak tartják, sokan vannak olyanok is, akik számára a nemzetiségi identitás elsődleges vagy legalábbis kiemelten fontos. 

Ezért fontos a parlamenti mandátum a nemzetiségieknek

Gallai szerint a teljes jogú parlamenti képviselet révén tovább erősíthető a magyarországi német intézményrendszer, az egyesületek hálózata és a kulturális autonómia. Elmondta, az eseménysorozat során nem utcafórumokat tartanak, hanem a közösségek helyi vezetőire támaszkodva úgynevezett „Bürgerdialoge” kezdődik majd, azaz polgárok közötti beszélgetéseket szerveznek szerte az országban.

A képviselőjelölt hangsúlyozta: a nemzetiségi politika nem folytatható ellenzékből. Amíg a mindenkori kormány támogatja az őshonos nemzetiségeket, biztosítja autonóm jogaikat és a szükséges finanszírozást, addig a nemzetiségi képviselő együttműködik vele. Ugyanakkor ez nem jelent automatikus támogatást minden kérdésben. Gallai Gergely szerint a parlamenti álláspont kialakításakor számít a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának és a magyarországi német közösség véleményére is.

Borítókép: Gallai Gergely (Forrás: Gallai Gergely)

