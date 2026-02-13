Újabb külföldi pénzeső érkezik a hazai balliberális sajtóhoz

A választások előtt jelentős pénzösszegeket pumpálnak hazai balliberális álcivil szervetekbe és médiumokba a több év szünet után Magyarországon ismét megjelenő Norvég Civil Alap és a vele hasonló célok mentén működő EGT Alap pályázataival. Szerdán rendezték a megnyitó ünnepséget, amelyről a közösségi médiában is beszámoltak. A poszt szerint a következő másfél évben összesen hét pályázati felhívást terveznek megjelentetni különböző témakörökben, amelyek közül a megnyitóval egy időben három vált elérhetővé.

Háborús propagandát támogatnak

Az egyik ilyen pályázatot szervezeti támogatásokra írták ki, megfogalmazásuk szerint „a hazai civil szektorban kulcsszerepet betöltő szervezetek stratégiai fejlődésének, tudásátadó és hálózatépítő szerepének erősítésére, 4,5 éves időtartamra, legfeljebb 200 000 euró támogatás nyerhető.”

A másik kiírás ennél is konkrétabb, már a címe világossá teszi a célokat: „Veled vagyunk, Ukrajna!” A deklarált cél a háború áldozatainak segítése, a menekültek (civil szervezeteinek) megerősítése, és az ukránellenes propaganda ellensúlyozása. Legfeljebb négyéves időtartamra maximum 120 ezer euró támogatás nyerhető tehát arra, hogy a brüsszeli globalista elit háborús, ukránpárti narratíváját erősítsék Magyarországon.

A harmadik kiíráson négy évre százezer eurót osztanak el „innovatív, művészi, digitális vagy részvételi eszközöket alkalmazó módszerek kidolgozására és alkalmazására a hazai civil szektor újjáélesztése és megerősítése érdekében.”

Januárban a Magyar Nemzet már írt arról, hogy beharangozták a mostani pályázatindítást, a program keretében 15 európai uniós tagállamban összesen közel 20 millió eurót, vagyis közel nyolcmilliárd forintot osztanak szét a következő hat évben.

Az EGT és a Norvég Civil Alap keretét három ország, Izland, Liechtenstein és Norvégia adja össze. A Norvég Civil Alapot egyedül Norvégia finanszírozza, az EGT keretét pedig a skandináv ország mellett Izland és Lichtenstein állja. A két alap hazai lerakatát pedig egy konzorcium működteti, amely a Soros-hálózathoz köthető Ökotárs Alapítványból, az Autonómia Alapítványból, valamint a Kárpátok Alapítványból áll.