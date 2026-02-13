Újabb külföldi pénzeső érkezik a hazai balliberális sajtóhoz

Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Több év szünet után ismét megjelent Magyarországon a Norvég Civil Alap, amely euró százezreket oszt szét pályázatok formájában a hazai álcivil szervezeteknek és balliberális sajtóorgánumoknak például Ukrajna támogatását célzó propaganda kifejtésére. A pénzosztás a régi Soros-közeli NGO, az Ökotárs Alapítvány és két másik hasonló szervezet által működtetett konzorcium feladata lesz.

2026. 02. 13. 12:40
A választások előtt jelentős pénzösszegeket pumpálnak hazai balliberális álcivil szervetekbe és médiumokba a több év szünet után Magyarországon ismét megjelenő Norvég Civil Alap és a vele hasonló célok mentén működő EGT Alap pályázataival. Szerdán rendezték a megnyitó ünnepséget, amelyről a közösségi médiában is beszámoltak. A poszt szerint a következő másfél évben összesen hét pályázati felhívást terveznek megjelentetni különböző témakörökben, amelyek közül a megnyitóval egy időben három vált elérhetővé.

Háborús propagandát támogatnak

Az egyik ilyen pályázatot szervezeti támogatásokra írták ki, megfogalmazásuk szerint „a hazai civil szektorban kulcsszerepet betöltő szervezetek stratégiai fejlődésének, tudásátadó és hálózatépítő szerepének erősítésére, 4,5 éves időtartamra, legfeljebb 200 000 euró támogatás nyerhető.”

A másik kiírás ennél is konkrétabb, már a címe világossá teszi a célokat: „Veled vagyunk, Ukrajna!” A deklarált cél a háború áldozatainak segítése, a menekültek (civil szervezeteinek) megerősítése, és az ukránellenes propaganda ellensúlyozása. Legfeljebb négyéves időtartamra maximum 120 ezer euró támogatás nyerhető tehát arra, hogy a brüsszeli globalista elit háborús, ukránpárti narratíváját erősítsék Magyarországon.

A harmadik kiíráson négy évre százezer eurót osztanak el „innovatív, művészi, digitális vagy részvételi eszközöket alkalmazó módszerek kidolgozására és alkalmazására a hazai civil szektor újjáélesztése és megerősítése érdekében.”

Januárban a Magyar Nemzet már írt arról, hogy beharangozták a mostani pályázatindítást, a program keretében 15 európai uniós tagállamban összesen közel 20 millió eurót, vagyis közel nyolcmilliárd forintot osztanak szét a következő hat évben.

Az EGT és a Norvég Civil Alap keretét három ország, Izland, Liechtenstein és Norvégia adja össze. A Norvég Civil Alapot egyedül Norvégia finanszírozza, az EGT keretét pedig a skandináv ország mellett Izland és Lichtenstein állja. A két alap hazai lerakatát pedig egy konzorcium működteti, amely a Soros-hálózathoz köthető Ökotárs Alapítványból, az Autonómia Alapítványból, valamint a Kárpátok Alapítványból áll.

Átláthatatlan pénzszórás, megkerülik a kormányokat

Érdemes felidézni, hogy amikor a Norvég Civil Alap legutóbb a mostanihoz hasonló donori tevékenységet végezhetett Magyarországon, komoly problémák adódtak az átláthatósággal. Ugyanis 2014-ben a norvég pénzek elosztásáért akkor is felelős Ökotárs Alapítvány nem adta át határidőig azokat a dokumentumokat, amelyeket a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal többszöri megkeresése nyomán jogszabályban előírt kötelezettsége lett volna. Az Ökotárs akkori titkolózása hátterében különböző kétes esetek állhattak. Mint kiderült, a Liberális Fiatalok Egyesülete például cigarettára, sörre és hamburgerre költötte a norvég pénzek egy részét.

A botrányt követő években a magyar fél több konstruktív javaslattal is előállt, egyebek mellett azt vetették fel, hogy az egész rendelkezésre álló pénzt költsék felzárkóztatásra.

Ám a norvég tárgyalópartnerek azt sürgették, hogy a magyar kormány mintegy biankó csekként írja alá a megállapodást, s csak azután egyezzenek meg a részletekről. A huzavona közben a donorok kidolgoztak egy olyan finanszírozási modellt, amelyben a kormányokat megkerülve, államközi megállapodások nélkül is célba juttathatják a pénzeket. 2024 végén EEA Civil Society Fund elnevezéssel elindítottak egy új civil alapot a már említett EGT és a Norvég Civil Alap ernyője alatt.

Brüsszelből is dől a pénz, amit az Ökotárs oszt tovább

Fontos megjegyezni, hogy a pénzosztás fölött bábáskodó Ökotárs a külföldi befolyásgyakorlás egyik kulcsszerveként működik Magyarországon. Az alapítvány az Európai Bizottságtól érkező támogatásokból két év alatt több mint 3,3 millió eurót osztott szét a külföldi nyomásgyakorló hálózathoz kapcsolódó olyan szervezetek között, mint az Amnesty International Magyarország, a Helsinki Bizottság vagy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), de jelentős összegekhez jutott az Átlátszó, valamint a 444 is.

Ha valakit behatóbban is érdekel, hogyan működött korábban a külföldről, elsősorban a tengerentúlról finanszírozott nyomásgyakorló hálózat, nézze meg (adott esetben újra) a Magyar Nemzet tavaly nyári dokumentumfilmjét az USAID-ügyről. A filmben bőven esik szó az Ökotárs Alapítványról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

