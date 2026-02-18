Ukrajnaorosz-ukrán háborúrezsi

Megjöttek a számok, eddig ennyit vesztettek a magyar háztartások az ukrajnai háborún

Átlagosan több mint két és fél millió forintot vesztettek a magyar háztartások a háború finanszírozása miatt – hívta fel a figyelmet tanulmányában a Századvég, amely azt is megállapítja: egy négyfős családra kivetítve ez közel négy és fél millió forint költséget jelent.

Magyar Nemzet
Forrás: Századvég Intézet2026. 02. 18. 16:43
Fotó: Marcin Obara Forrás: MTI/EPA/PAP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Átlépték a tízezermilliárd forintot tavaly év végén az orosz–ukrán konfliktus által Magyarországnak okozott közvetlen gazdasági károk – hívta fel a figyelmet tanulmányában a Századvég. Ismeretes, négy éve tart már az orosz–ukrán háború, amely különböző csatornákon keresztül egyre nagyobb károkat okoz Magyarországnak. A Századvég egy korábban közzétett elemzésében bemutatta, hogy melyek a legfontosabb csatornák, és hogy ezek mekkora költséget róttak a háztartásokra a konfliktus első három évében. Az azóta eltelt időszakban a terhek azonban tovább nőttek.

Átlépték a 10 ezer milliárd forintot tavaly év végén az orosz-ukrán konfliktus által Magyarországnak okozott közvetlen gazdasági károk (Forrás: Századvég Intézet)
Átlépték a tízezer milliárd forintot tavaly év végén az orosz–ukrán konfliktus által Magyarországnak okozott közvetlen gazdasági károk (Forrás: Századvég)

Az orosz–ukrán háború makrogazdasági költségeit alapvetően három fő csatornán keresztül vizsgálták:

  1. az energiaárak hatása,
  2. a megemelkedett kamatkörnyezet
  3. és az orosz exportpiacok elvesztése.

A tanulmány szerint a gázimporton az átlagos energiaárakhoz képest megemelkedett nemzetközi árszint miatt összességében 6524,4 milliárd forintot veszített a hazai gazdaság. A 2025-ös évben a többletköltség a mérséklődő energiaárak és a gazdaság alkalmazkodása ellenére is 138,1 milliárd forint volt.

A megnövekedett geopolitikai kockázatok miatt a háború előtti kedvező kamatszint 2022–2025 decembere között 4–6,5 százalék közé emelkedett, így – más országokhoz hasonlóan – a magyar állami kiadások finanszírozása is jelentősen drágult. Tavaly a fokozatosan átárazódó kötvényállomány megnövelte a forrásbevonási igényt, így az új finanszírozás bevonása 2839,6 milliárd forinttal emelkedett. 

A 2025-ös évben a többletköltség 870,7 milliárd forintot tett ki

– emelték ki.

A Századvég felhívta a figyelmet arra is, az EU-s szankciós politikára adott válaszlépések keretében Oroszország is korlátozta az európai termékek bejutását saját piacaira, ez hozzávetőlegesen 1012,5 milliárd forintnyi kárt okozott a magyar exportőröknek a háború négy éve alatt. Így a 2025-ös év újabb 316,7 milliárd forintnyi veszteséget jelentett.

„Egy háztartásra vetítve az összesített költséget, a magyar háztartások a 2022 és 2025 közötti háborús időszakban összességében 2,544 millió forintnyi kárt szenvedtek el. Egy négyfős családra vetítve ez 4,33 millió forintot tett ki”

– hangsúlyozták.

Borítókép: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMünchen

Kis tiszás müncheni sörpuccs

Megyeri Dávid avatarja

Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu