Megjöttek a számok, eddig ennyit vesztettek a magyar háztartások az ukrajnai háborún

Átlépték a tízezermilliárd forintot tavaly év végén az orosz–ukrán konfliktus által Magyarországnak okozott közvetlen gazdasági károk – hívta fel a figyelmet tanulmányában a Századvég. Ismeretes, négy éve tart már az orosz–ukrán háború, amely különböző csatornákon keresztül egyre nagyobb károkat okoz Magyarországnak. A Századvég egy korábban közzétett elemzésében bemutatta, hogy melyek a legfontosabb csatornák, és hogy ezek mekkora költséget róttak a háztartásokra a konfliktus első három évében. Az azóta eltelt időszakban a terhek azonban tovább nőttek.

Az orosz–ukrán háború makrogazdasági költségeit alapvetően három fő csatornán keresztül vizsgálták:

az energiaárak hatása, a megemelkedett kamatkörnyezet és az orosz exportpiacok elvesztése.

A tanulmány szerint a gázimporton az átlagos energiaárakhoz képest megemelkedett nemzetközi árszint miatt összességében 6524,4 milliárd forintot veszített a hazai gazdaság. A 2025-ös évben a többletköltség a mérséklődő energiaárak és a gazdaság alkalmazkodása ellenére is 138,1 milliárd forint volt.

A megnövekedett geopolitikai kockázatok miatt a háború előtti kedvező kamatszint 2022–2025 decembere között 4–6,5 százalék közé emelkedett, így – más országokhoz hasonlóan – a magyar állami kiadások finanszírozása is jelentősen drágult. Tavaly a fokozatosan átárazódó kötvényállomány megnövelte a forrásbevonási igényt, így az új finanszírozás bevonása 2839,6 milliárd forinttal emelkedett.

A 2025-ös évben a többletköltség 870,7 milliárd forintot tett ki

– emelték ki.

A Századvég felhívta a figyelmet arra is, az EU-s szankciós politikára adott válaszlépések keretében Oroszország is korlátozta az európai termékek bejutását saját piacaira, ez hozzávetőlegesen 1012,5 milliárd forintnyi kárt okozott a magyar exportőröknek a háború négy éve alatt. Így a 2025-ös év újabb 316,7 milliárd forintnyi veszteséget jelentett.

„Egy háztartásra vetítve az összesített költséget, a magyar háztartások a 2022 és 2025 közötti háborús időszakban összességében 2,544 millió forintnyi kárt szenvedtek el. Egy négyfős családra vetítve ez 4,33 millió forintot tett ki”

– hangsúlyozták.