Várandós édesanya, egy gyermek és két férfi is megsérült egy súlyos balesetben Győr-Moson-Sopronban

Az útszakaszt lezárták.

Forrás: MTI2026. 02. 04. 15:26
illusztráció Fotó: Róka Dániel Forrás: MTI
Egy várandós anyuka, két férfi és egy kisgyermek is megsérült a szerda délelőtt a 85-ös fúton Peresztegnél történt balesetben – közölte az Országos Mentőszolgálat.

A mentők azt írták: a helyszínről egy várandós anyukát csípőtáji, hasi fájdalom, egy idős férfit mellkas- és végtagsérülés, egy másik férfit és egy kisgyermeket könnyebb zúzódások, horzsolások miatt láttak el és szállítottak stabil állapotban kórházba.

Az Útinform korábbi tájékoztatása szerint a 85-ös főút peresztegi leágazásánál két autó ütközött, a baleset miatt egy időre lezárták az útszakaszt.

