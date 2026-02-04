Várandós édesanya, egy gyermek és két férfi is megsérült egy súlyos balesetben Győr-Moson-Sopronban

Egy várandós anyuka, két férfi és egy kisgyermek is megsérült a szerda délelőtt a 85-ös fúton Peresztegnél történt balesetben – közölte az Országos Mentőszolgálat.
A mentők azt írták: a helyszínről egy várandós anyukát csípőtáji, hasi fájdalom, egy idős férfit mellkas- és végtagsérülés, egy másik férfit és egy kisgyermeket könnyebb zúzódások, horzsolások miatt láttak el és szállítottak stabil állapotban kórházba.
Az Útinform korábbi tájékoztatása szerint a 85-ös főút peresztegi leágazásánál két autó ütközött, a baleset miatt egy időre lezárták az útszakaszt.
