Videón, ahogy a rendőrök elkapják a szabolcsi szexuális ragadozót, aki 11 éves lányoktól gyűjtötte a fotókat és a videókat

A gyanú szerint ugyanis közösségi és üzenetküldő alkalmazásokon kiskorú lányokkal lépett kapcsolatba. A Snapchaten és a Chat Alternative platformon elsősorban 12 év alatti lányokkal beszélgetett. Ennek során vette rá őket arra, hogy képeket és videókat készítsenek magukról, majd küldjék el neki. A tartalmak mindegyike gyermekpornográf felvétel.

Amikor a nyomozók elfogták a férfit, kutatást tartottak a lakásában, és digitális adatvizsgálatot végeztek. Lefoglaltak 18 digitális eszközt, és ezekről jelenleg is adatokat mentenek – írják.