Rendkívüli

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

rendőrséggyermekpornográf felvétellány

Videón, ahogy a rendőrök elkapják a szabolcsi szexuális ragadozót, aki 11 éves lányoktól gyűjtötte a fotókat és a videókat

Rengeteg gyermekpornográf felvételt találtak egy 44 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfinál. Sértettjei 12 év alatti lányok voltak – adta hírül a rendőrségi portál.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 20. 14:46
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztály gyermekvédelmi egységének munkatársai kiskorúak online szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos eljárásokban nyomoznak. Február 10-én egy 44 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit fogtak el.

A gyanú szerint ugyanis közösségi és üzenetküldő alkalmazásokon kiskorú lányokkal lépett kapcsolatba. A Snapchaten és a Chat Alternative platformon elsősorban 12 év alatti lányokkal beszélgetett. Ennek során vette rá őket arra, hogy képeket és videókat készítsenek magukról, majd küldjék el neki. A tartalmak mindegyike gyermekpornográf felvétel.

Amikor a nyomozók elfogták a férfit, kutatást tartottak a lakásában, és digitális adatvizsgálatot végeztek. Lefoglaltak 18 digitális eszközt, és ezekről jelenleg is adatokat mentenek – írják

A nyomozók eddig négy sértettet azonosítottak, a legfiatalabb közülük 11 éves. Azonban nem kizárt, hogy a sértettek száma a jövőben emelkedni fog, tekintve, hogy a kiberszakemberek további, áldozatokra utaló adatokat is találtak. Jelenleg a kislányok kihallgatása, illetve továbbiak azonosítása zajlik.

A KR NNI munkatársai gyermekpornográfiával gyanúsították meg a férfit. Szabadládon védekezik.

Az ügy érzékeny jellegére és a kiskorú sértettek védelmére tekintettel a további részletek nem publikusak.

A gyermekek online térben történő kizsákmányolása súlyos bűncselekmény, amely komoly veszélyt jelent a közösségre. Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény gyanúja merül fel, arra kérünk mindenkit, hogy haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu