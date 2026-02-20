Videón, ahogy a rendőrök elkapják a szabolcsi szexuális ragadozót, aki 11 éves lányoktól gyűjtötte a fotókat és a videókat

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztály gyermekvédelmi egységének munkatársai kiskorúak online szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos eljárásokban nyomoznak. Február 10-én egy 44 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit fogtak el.
Rengeteg gyermekpornográf felvételt találtak egy 44 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfinál. Sértettjei 12 év alatti lányok voltak – adta hírül a rendőrségi portál.
A gyanú szerint ugyanis közösségi és üzenetküldő alkalmazásokon kiskorú lányokkal lépett kapcsolatba. A Snapchaten és a Chat Alternative platformon elsősorban 12 év alatti lányokkal beszélgetett. Ennek során vette rá őket arra, hogy képeket és videókat készítsenek magukról, majd küldjék el neki. A tartalmak mindegyike gyermekpornográf felvétel.
Amikor a nyomozók elfogták a férfit, kutatást tartottak a lakásában, és digitális adatvizsgálatot végeztek. Lefoglaltak 18 digitális eszközt, és ezekről jelenleg is adatokat mentenek – írják.
A nyomozók eddig négy sértettet azonosítottak, a legfiatalabb közülük 11 éves. Azonban nem kizárt, hogy a sértettek száma a jövőben emelkedni fog, tekintve, hogy a kiberszakemberek további, áldozatokra utaló adatokat is találtak. Jelenleg a kislányok kihallgatása, illetve továbbiak azonosítása zajlik.
A KR NNI munkatársai gyermekpornográfiával gyanúsították meg a férfit. Szabadládon védekezik.
Az ügy érzékeny jellegére és a kiskorú sértettek védelmére tekintettel a további részletek nem publikusak.
A gyermekek online térben történő kizsákmányolása súlyos bűncselekmény, amely komoly veszélyt jelent a közösségre. Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény gyanúja merül fel, arra kérünk mindenkit, hogy haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen.
