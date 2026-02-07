Zebra DPK: Hadházy nem ereszti a zebraügyet, már a mentális épsége miatt aggódnak

Újabb álhírt tett közzé Hadházy Ákos zebraügyben – szúrta ki a Zebra DPK. A független parlamenti képviselő már akkor is önellentmondásba keveredett, amikor néhány hete hol azt fejtegette egy posztjában, hogy az állítólagos zebrák húsát egy ötcsillagos étteremben szolgálhatták fel , hol pedig azt, hogy Orbán Viktor „megtartotta magának” a „finom húst”.

Noha hamar kiderült, hogy sem a kormányfőnek, sem pedig a családjának soha nem voltak zebrái, Hadházy folytatta az álhírgyártást.

A legújabb képtelen története, hogy megtudta a fiktív zebrák neveit. A képviselő olyan neveket tulajdonított az állatoknak, mint Pizsi, Pacsi, Szuszi vagy Pulcsi.



A Zebra DPK a balliberális oldal hazugságainak, álhíreinek leleplezéséért jött létre, Hadházy Ákos pedig kiemelkedően sok munkát a csoportnak.

Most is helyre tették. – Folyamatos lehet a patadobogás a fülében. Vajon nem az egyre szétesettebb, országgyűlés mellé járó képviselő használ „kémfülhallgatót” hibás memóriakártyával? – írták a Zebra DPK-ban. Hozzátették: „Hadházy egy igazi politikai Mekk mester. Amibe belefog, azt nem ereszti, de célt nem ér. Egyre inkább aggódunk a mentális integritása miatt.”