hadházy ákoszebra dpkképviselő

Zebra DPK: Hadházy nem ereszti a zebraügyet, már a mentális épsége miatt aggódnak

Újabb képtelen történettel állt elő Hadházy Ákos – mutattak rá a Zebra DPK-ban. Bár korábban egyértelműen kiderült, hogy sem Orbán Viktor, sem családja soha nem tartott zebrákat, Hadházy továbbra is ragaszkodik az álhírhez, és egyre abszurdabb részletekkel színezi azt, legutóbb már állatneveket emlegetett. A digitális polgári körben emiatt a független képviselő mentális épségéért aggódnak.

Munkatársunktól
2026. 02. 07. 9:13
Hadházy Ákos Fotó: Havran Zoltán
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb álhírt tett közzé Hadházy Ákos zebraügyben – szúrta ki a Zebra DPK. A független parlamenti képviselő már akkor is önellentmondásba keveredett, amikor néhány hete hol azt fejtegette egy posztjában, hogy az állítólagos zebrák húsát egy ötcsillagos étteremben szolgálhatták fel , hol pedig azt, hogy Orbán Viktor „megtartotta magának” a „finom húst”.

Noha hamar kiderült, hogy sem a kormányfőnek, sem pedig a családjának soha nem voltak zebrái, Hadházy folytatta az álhírgyártást.

A legújabb képtelen története, hogy megtudta a fiktív zebrák neveit. A képviselő olyan neveket tulajdonított az állatoknak, mint Pizsi, Pacsi, Szuszi vagy Pulcsi.
 

A Zebra DPK a balliberális oldal hazugságainak, álhíreinek leleplezéséért jött létre, Hadházy Ákos pedig kiemelkedően sok munkát a csoportnak.

 Most is helyre tették. – Folyamatos lehet a patadobogás a fülében. Vajon nem az egyre szétesettebb, országgyűlés mellé járó képviselő használ „kémfülhallgatót” hibás memóriakártyával? – írták a Zebra DPK-ban. Hozzátették: „Hadházy egy igazi politikai Mekk mester. Amibe belefog, azt nem ereszti, de célt nem ér. Egyre inkább aggódunk a mentális integritása miatt.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.