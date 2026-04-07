Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A kampányhajrára összeomlott Magyar Péter mozgósítása

A legkritikusabb pillanatban, a választás előtti időszak végére csuklott össze a Tisza Párt kampánya. Magyar Péter országjárásának rendezvényein csak lézengenek a résztvevők, a Tisza vezére által meghirdetett rendszerváltó tagsághoz pedig jóval kevesebben csatlakoztak, mint amennyit célul tűzött ki. Mindez pedig azt mutatja, hogy az offline és az online térben is mozgósítási gondokkal küzd a Tisza.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 4:45
A választási kampány utolsó napjaira ráfordulva azt lehet tapasztalni, hogy a Tisza Párt kampánya szétesett, a mozgósítása pedig elgyengült. Ennek egyik jele, hogy a Magyar Péter által forradalminak hirdetett rendszerváltó tagság nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ugyanis hat nappal az április 12-i választás előtt alig több mint 41 ezren fizettek elő a tagságra, miközben a Tisza Párt vezére 50 ezres célszámot irányzott elő. Lapunk többször is foglalkozott a programmal, legutóbb három hete, amikor éppen csak túllépte a 41 ezret az előfizetők száma. Ezen adatok alapján a választás szempontjából kritikus kampányhajrában lényegében stagnált a Tisza Párt rendszerváltó tagságának a létszáma. De a január és március közötti időszakban is csak nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Elbukott Magyar Péter forradalminak szánt kezdeményezése (Fotó: Máté Krisztián)

A Tisza vezére még 2024. júniusában, az európai parlamenti választás kampány hajrájában hirdette meg a kezdeményezést, amiből időközben rengetegen távoztak. Az emberek jellemzően akkor mondták le a tagságukat, amikor egy-egy nagy botrány látott napvilágot a Tisza Párt környékéről. 

Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is.

Csak lézengenek Magyar Péter országjárásán

A március 15-i nemzeti ünnep óta új szakaszába lépett a választási kampány, a tiszás rendezvények pedig azt mutatják, hogy Magyar Péter mozgósítása problémákkal küzd. A hivatalos adatok szerint a nemzeti ünnepen tartott tiszás rendezvényen kevesebben vettek részt, mint a Békemeneten, ráadásul Magyar Péter országjárásán is kínosan alacsony a részvétel. Emellett a résztvevők lelkesedése is visszafogottabb, a rendezvényeket a kormányellenes rigmusok skandálása és a Tisza vezérének fenyegetései uralják. A rendezvényeken főleg a színpad közvetlen közelében állnak az emberek, pár méterrel távolabb már általában sokkal szellősebb a hallgatóság.

Leválnának az orosz gázról Magyar Péterék

A tiszás kampány megtorpanásának az lehet a magyarázata, hogy a kampány végére egy újabb botrány rázta meg Magyar Péteréket. A Tiszából kiugrott Csercsa Balázs egy hete osztotta meg a közösségi oldalán, hogy „befújta hozzá a szél” Kapitány István csapatának legújabb anyagát, amelyből kiderült: 

azt tervezik a Tisza Pártban, hogy a választás után azonnal meg kell oldani a leválást az orosz energiáról.

A dokumentum szerint ennek érdekében 

  • ki kell vezetni a benzin védett árát, 
  • a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, 
  • el kell végezni a Mol finomítójának átállítását
  • az ennek költségeire fedezetet biztosító új, energiafüggetlenségi adót kell bevezetni. 

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált elképzelések nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamosenergia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést. Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

add-square A bukáshoz vezető út

Zéró társadalmi támogatottság mellett nő tovább a Párbeszéd képviselőinek száma

A bukáshoz vezető út 8 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekVálasztás 2026

Karácsony Gergely csúnyán lebuktatta Magyar Pétert, ez a választásra is hatással lesz + videó

Odrobina Kristóf avatarja

Ebből óriási balhé lesz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
