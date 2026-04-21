Visszavonultan él és nem kívánja exponálni magát – állítja a Tisza legfontosabb ígéretével, a vagyonvisszaszerzési hivatallal hírbe hozott volt helyettes államtitkár

Császár Dániel lehet a Tisza által ígért vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője – írta kedden saját információira hivatkozva az Index. Hogy valóban így lesz-e, az az érintett saját állítása szerint egyelőre legalábbis kétséges. Múlt pénteken lapunk is úgy értesült, hogy Császár neve felmerült az új hivatal lehetséges vezetői között, ám amikor felhívtuk, hogy rákérdezzünk, felvetésünket végig sem várva azt mondta: „Visszavonultan élek. Eddig sem exponáltam magamat, ezután sem. Köszönöm szépen.”

A vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal a Tisza Párt egyik, ha nem a legfontosabb választási ígérete. Ennek a szervezetnek ugyanis Magyar Péter többször megismételt közlése szerint „az ellopott vagyon visszaszerzése” lesz a feladata.

Közbeszerzéssel foglalkozott

Császár Dániel esetleges tiszás szerepvállalása annak ellenére sem lenne mindennapos, hogy a pártban hemzsegnek a Fidesz-kötődésű személyek. Császár 2014 és 2018 között annak a Miniszterelnökségnek volt a helyettes államtitkára, amelyet Lázár János vezetett miniszterként.

Császár ráadásul egy időben a közbeszerzésekért felelt. Olyannyira így volt ez, hogy – a HVG visszaemlékezése szerint – az „ő stábja dolgozta ki 2016-ban a közbeszerzési törvény módosítását, amely több ponton is felmentést adott az államnak a pályázatok kiírása alól”. Helyettes államtitkárként Császár az állami vállalatok portfóliójának kezelésével is foglalkozott.

Céget vett tőle Magyar

Szintén a HVG számolt be Császár egyik cégének sorsáról. A volt helyettes államtitkár 2020-ban alapította meg az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-t, amelyet a lap alig-alig működő vállalkozásként jellemzett. A cég nevét akkor kapta fel a sajtó, amikor a Tisza mai elnöke bevásárolta oda magát. Magyar néhány hónappal azelőtt vette meg Császár vállalkozását, hogy 2024 elején, a kegyelmi ügy kirobbanása után politikai pályára lépett. A HVG szerint Magyar és Császár az egyetemről is ismerhették egymást, hiszen egy év korkülönbség van közöttük, és mindketten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végeztek, ahogyan Gulyás Gergely is. A balliberális lap hozzátette: a cégben korábban tulajdonos volt „a baráti társaság két másik tagja is, Kruchina Károly és Palatinus-Woth Márton”. Utóbbinál érdemes újabb kitérőt tenni.