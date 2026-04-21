Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Visszavonultan él és nem kívánja exponálni magát – állítja a Tisza legfontosabb ígéretével, a vagyonvisszaszerzési hivatallal hírbe hozott volt helyettes államtitkár

– Visszavonultan élek, nem exponálom magam – ezt mondta lapunknak Császár Dániel, aki egyes információk szerint a vagyonvisszaszerzési hivatalt vezetheti. Az új hatóság létrehozása Magyar Péter egyik legfontosabb ígérete, feladata az „ellopott közvagyon” visszavétele lesz. Császár esetleges szerepvállalása ebben egyrészt azért lenne érdekes, mert helyettes államtitkár volt Lázár János minisztériumában és közbeszerzésekkel foglalkozott. Másrészt Császár nem sokkal a kegyelmi botrány előtt éppen Magyar Péternek adta el egyik cégét. Ettől a vállalkozástól pedig bizonyos áttételekkel egészen a Diákhitel Központ túlárazás-gyanús szerződéseihez lehet eljutni.

2026. 04. 21. 13:39
Császár Dániel lehet a Tisza által ígért vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője – írta kedden saját információira hivatkozva az Index. Hogy valóban így lesz-e, az az érintett saját állítása szerint egyelőre legalábbis kétséges. Múlt pénteken lapunk is úgy értesült, hogy Császár neve felmerült az új hivatal lehetséges vezetői között, ám amikor felhívtuk, hogy rákérdezzünk, felvetésünket végig sem várva azt mondta: „Visszavonultan élek. Eddig sem exponáltam magamat, ezután sem. Köszönöm szépen.”

Fotó: Havran Zoltán
A vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal a Tisza Párt egyik, ha nem a legfontosabb választási ígérete. Ennek a szervezetnek ugyanis Magyar Péter többször megismételt közlése szerint „az ellopott vagyon visszaszerzése” lesz a feladata.

Közbeszerzéssel foglalkozott

Császár Dániel esetleges tiszás szerepvállalása annak ellenére sem lenne mindennapos, hogy a pártban hemzsegnek a Fidesz-kötődésű személyek. Császár 2014 és 2018 között annak a Miniszterelnökségnek volt a helyettes államtitkára, amelyet Lázár János vezetett miniszterként. 

Császár ráadásul egy időben a közbeszerzésekért felelt. Olyannyira így volt ez, hogy – a HVG visszaemlékezése szerint – az „ő stábja dolgozta ki 2016-ban a közbeszerzési törvény módosítását, amely több ponton is felmentést adott az államnak a pályázatok kiírása alól”. Helyettes államtitkárként Császár az állami vállalatok portfóliójának kezelésével is foglalkozott.

Céget vett tőle Magyar

Szintén a HVG számolt be  Császár egyik cégének sorsáról. A volt helyettes államtitkár 2020-ban alapította meg az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-t, amelyet a lap alig-alig működő vállalkozásként jellemzett. A cég nevét akkor kapta fel a sajtó, amikor a Tisza mai elnöke bevásárolta oda magát. Magyar néhány hónappal azelőtt vette meg Császár vállalkozását, hogy 2024 elején, a kegyelmi ügy kirobbanása után politikai pályára lépett. A HVG szerint Magyar és Császár az egyetemről is ismerhették egymást, hiszen egy év korkülönbség van közöttük, és mindketten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végeztek, ahogyan Gulyás Gergely is. A balliberális lap hozzátette: a cégben korábban tulajdonos volt „a baráti társaság két másik tagja is, Kruchina Károly és Palatinus-Woth Márton”. Utóbbinál érdemes újabb kitérőt tenni.

Kísért a Diákhitel Központ

Palatinus-Woth a PlanB nevű társaság miatt került előtérbe. Mégpedig akkor, amikor nyilvánosságra került a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak (Kehi) az a 2021-es jelentése, amely több hiányosságot is feltárt a Diákhitel Központnál, amit 2019 és 2022 között Magyar Péter vezetett. 

A Kehi 52 darab, 2018 és 2020 közötti, összesen 1,4 milliárd forint értékű szerződést vizsgált meg részletesen, a hivatal álláspontja szerint több esetben nem volt valós verseny vagy éppen túlárazás történt. A kiemelt szerződések között szerepeltek a PlanB egyes megállapodásai is. A vizsgálatból kiderült, hogy a cég egy negyvenoldalas – kétes minőségű – tanulmányt a Z-generációról 4 millió forintért készített el (ez százezer forintot jelent oldalanként). Egy másik esetben pedig 4,4 milliót kért egy 18 diából álló előadásért.

Itt érdemes felidézni, hogy – miként arról a Media 1 annak idején beszámolt – a Tisza Párt elnökének öccse, Magyar Márton ebben az időben, 2019-ben a PlanB-nek dolgozott.

 


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu