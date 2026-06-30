Alapjoggá tennék az eutanáziát Magyar Péterék?

Alapjog lehet az eutanáziából

Egy 2024-es, a Momentum által az eutanázia ügyében szervezett konferencián Zeller Judit úgy vélekedett, szigorúan alapjogi szempontból nézve, az sem lehet érv az eutanázia ellen, hogy az egészségügy rosszul működik, és lehet, hogy emiatt inkább többen fejeznék be életüket.

Az állam nem hivatkozhat arra, hogy rosszul működik, és ezért ő alapjogokat korlátoz

– szögezte le.

A házastárs meggyilkolása is eutanázia?

Három évvel ezelőtt egy újbudai társasházban egy idős férfi megölte súlyosan beteg nyugdíjas feleségét, miután a házaspár hónapokkal korábban megbeszélte, hogy közösen vetnek véget életüknek. A szintén súlyosan beteg férfi végül életben maradt, és az RTL Híradó akkori beszámolója szerint azt mondta az ügyvédjének, hogy nem érti, miért nem engedik haza, ő nem bűnöző. Ugyanis a rendőrség a férfi ellen emberölés gyanúja miatt eljárást indított.

Nem lehet ezt függetleníteni attól, hogy milyen az életvégi ellátórendszer Magyarországon. Lehet, hogy ha annyira remek lenne az egészségügyi vagy akár a szociális ellátás, a gondozás, akkor nem is fordul meg valakinek a fejében, hogy ezt az utat válassza

– mondta akkor Zeller Judit az ügy kapcsán az RTL-nek.

Borítókép: Zeller Judit (Forrás: Youtube/Képernyőkép)