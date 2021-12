Megsínylik a webáruházak a megváltozott keresőalgoritmust

Az ünnepek elé időzítve

A Google korábban szándékosan kerülte a nagy algoritmusfrissítéseket az ünnepi időszak előtt.

Ugyanakkor tavaly szintén december elejére időzített egy nagy frissítést, most pedig a black friday, az amerikai hálaadás és a karácsonyi szezon indulásakor engedte útjára nagy alapalgoritmus-frissítését.

Az ilyen változások pedig óriási csapást jelenthetnek a hazai webáruházaknak is, hiszen nem ritka, hogy a vesztesek akár organikus forgalmuk jelentős részét elveszítik, pedig ebben az időszakban realizálódik a magyar webáruházak forgalmának jelentős része.

Természetesen vannak nyertesek is, de ez a fajta erős fluktuáció nagy kihívás számukra is, hiszen egyik napról a másikra akár megduplázódhatnak a megrendelések, amelyek kiszolgálása komoly kihívást jelenthet. Igaz ez általánosságban is, hogy a Google algoritmusváltozásai állandó kiszámíthatatlanságot hoznak az e-kereskedelemben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)