Az informatikushiány óriási előnyt jelent a programozóiskoláknak

Az elmúlt években nagyot fejlődött a programozóképzők piaca, és az ágazat három meghatározó cége is eredményes. A Codecool arról számolt be a VG-nek, hogy idén jelentős volt a növekedés a jelentkezőszámok és a végzett hallgatók létszámában az előző két évhez képest, ahogy az üzleti partnereik száma és a junior fejlesztők iránti igény is erősen megnövekedett.

Várhatóan 40-45 százalékkal haladja majd meg a teljes cégcsoport 2021-es árbevétele a tavalyit, és nyolcvan százalékkal lesz magasabb a 2019-esnél.

A Green Fox Academy is folytatta idén képzési palettájának bővítését, ennek eredményeként jelentős növekedést ért el.

Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi operációjának vezetője a VG-nek elmondta, egyre több vállalati partnerük dönt a saját igényeire szabott vállalati tanfolyam szervezése mellett.

A megfelelő munkaerő biztosítása érdekében a cégek egyre nagyobb szerepet vállalnak a szakemberek oktatásában, így megnőtt a szerepe az egyedi tananyagra épülő, vállalatra szabott képzéseknek. Továbbá a munka mellett végezhető, részidős programozóképzésünk is népszerű, amellyel karrierváltók új csoportja tudott belépni az IT-szakmába, valamint kiemelkedő az érdeklődés a stabil informatikai alapokat biztosító és a továbbtanulást is megalapozó kurzusok iránt

– emelte ki. Hozzátette, a várakozások szerint a cég idei árbevétele meghaladja majd a tavalyit. A PROGmasters programozóképző márkatulajdonosa, a QTC Kft. is jelentős, két számjegyű növekedésre számít az árbevételében.

2020-hoz képest idén 37 százalékkal többen kezdték el a programozóképzésüket, amely a járványhelyzet előtti időszakhoz hasonló. Az elindított szoftverfejlesztő tanfolyamok terén is növekvő a tendencia.

Főként három nagy trend határozza meg jelenleg a programozóképző cégek piacát: az egyik, hogy megnőtt az online tanulás népszerűsége, amelynek nem pusztán kényelmi, hanem anyagi és földrajzi okai is vannak, és már több képzés is elérhető a piacon hibrid vagy teljesen online módon is, amelyekre szintén kiterjed az állásgarancia. A távoli munkavégzés elterjedése miatt a munkaerőpiacon is eltűntek a földrajzi korlátok, amely az IT-szektorban óriási potenciál a vidéki munkavállalók számára. Emellett egyre fontosabb cél a nők létszámának növelése az IT-szektorban, erre is reagáltak a képző cégek, és kimondottan nőknek szervezett programozóképzések is elérhetők, akár ösztöndíjjal is – részletezi a Vg.hu.