Elképesztő sebességre kapcsolnak az új háttértárak

Újabb evolúciós lépcsőfokhoz értek az SSD-k, az egyre kevesebb személyes jelenlétet vállaló kiállítóval büszkélkedő, január eleji CES-en több gyártó is demonstrálni fogja a következő generációs modelljeit. A Kioxia után most az ADATA is hírül adta, hogy a virtuális sajtótájékoztatóján bemutat két prototípust, amelyek már képesek kihasználni az NVME 2.0 protokoll és a PCI Express 5.0 csatolófelület előnyeit.