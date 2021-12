Tippek asztali számítógép építéséhez

Lehet készen is ilyen masinákat vásárolni a boltokban is, de aki akarja, alkatrészenként is összeállíthatja otthon a saját gépét. E megoldásnak számos előnye van, hiszen a felhasználó szó szerint maximálisan a saját igényeihez, és a pénztárcájának vastagságához igazíthatja a termékének tulajdonságait.

Emellett az is tény, hogy egy asztali PC szervizelése is lényegesen olcsóbb és egyszerűbb, akár házilag is elvégezhető.

Valamint az utólagos fejlesztés is szóba jöhet, ami a notebookok esetén borzasztóan nehézkes. Tehát előfordulhat, hogy idővel valaki rájön, hogy szeretne egy (erősebb) videókártyát, vagy több memóriát, jobb processzort, és ez a probléma is viszonylag könnyen orvosolható. Hogy a takarítás kérdésről már ne is beszéljünk, hiszen egy laptop esetében otthoni körülmények között ez is kivitelezhetetlen.