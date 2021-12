Megszűnhet a mobiltelefon alapeleme

eSIM, az mi?

Az eSIM-nek nevezett eljárás lelke, egy, a telefonba épített speciális csip, amely kiváltja a hagyományos plasztiklapokat úgy, hogy tartalmazza az összes szükséges adatot.

A beüzemelése ráadásul pofonegyszerű, nem kell semmit bedugdosni a készülékekbe, hiszen ez a csip már gyárilag megtalálható a modernebb, kompatibilis eszközökben. Mindössze annyit kell a felhasználónak tennie, hogy követi a gyártótól kapott (elektronikus) levélben megadott utasításokat. Ennek részeként fel kell lépni egy megadott internetes helyre, ott megadni a szükséges kódokat, elvégezni egy rövid regisztrációs folyamatot, és ezzel az aktiválás már meg is történt.

Elrontani, tönkretenni nem lehet semmit, és ha probléma adódna, akkor az aktuális szolgáltató ügyfélszolgálata lépésről lépésre segít.

Azt fontos megjegyezni, hogy a dolog maximálisan biztonságos, egy eSIM-profil csak egyszer tölthető le, és nincs rá lehetőség, hogy idegenek hozzáférjenek az adatokhoz – olvasható az Origó cikkében.

Előnyök

E megoldás számos előnyt rejt magában. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy nincs szükség hozzá a hagyományos plasztikkártyára, amelynek köszönhetően több hely marad a telefonban a fontosabb dolgoknak, például az adattárolásra szolgáló memóriának, akkumulátornak vagy egyéb hardvernek. Nem kell tartani attól, hogy az olvasó elromlik, és használhatatlan lesz egy készülék. Sokkal könnyebben és olcsóbban lehet majd por- és vízálló telefonokat gyártani, így azok több ember számára válhatnak elérhetővé, és e szolgáltatások megjelenhetnek a még olcsóbb kategóriákban is.

E technológia révén gyakorlatilag végtelen számú kompatibilis termékre juttathatóak el egy felhasználó előfizetési adatai úgy, hogy persze azokba sem kell semmilyen fizikai kártyát dugni.

Elég csak aktiválni rajtuk az eSIM-funkciót, megadni a szükséges belépési adatokat, és máris lehet például mobilnetezni is egy kompatibilis tablettel, okosórával vagy laptoppal.

Ez pedig rengeteg lehetősége rejt magában, sokkal kényelmesebben lehet majd így például viselhető smart eszközön zenét hallgatni vagy üzeneteket fogadni.

Az sem utolsó szempont, hogy a műanyag lapok elhagyásával az azok gyártása és szállítása során keletkező környezeti terheket is el lehet felejteni. Azaz az eSIM környezetbarátabb megoldás, mint a hagyományos, régi eljárás. Szintén lényeges, hogy sokkal egyszerűbb lesz a szolgáltatóváltás, nem kell irodákba járkálni, ott sorba állni és ügyintézőkkel egyeztetni. Emellett az is egy nagy előny, hogy Európán kívül is lényegesen egyszerűbb lesz mobilkommunikációs szolgáltatásokhoz hozzájutni.

Ez az eljárás az okosotthon-, okosváros-eszközök közötti kommunikációt is lényegesen leegyszerűsítheti, így még inkább elterjedhetnek e megoldások. Ezek révén számtalan olyan automatizált folyamat válik elérhetővé, amelyekkel végső soron energia és ezáltal pénz spórolható meg – írja az Origó.

Hátrányok

A legtöbb technológiához hasonlóan az eSIM-nek is vannak bizony hátrányai. Ezek között akadnak olyanok, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy egy új megoldásról van szó. Egyértelműen ilyen, hogy egyelőre még nem minden szolgáltató támogatja a kontinensen, de hazánkban például az év végéig az összes hazai cégnél elérhetővé válik ez az eljárás.

Azt sem lehet elhallgatni, hogy szervizelésnél viszont problémát okozhat, hogy nincs könnyen eltávolítható kártya. Emiatt egy ideiglenes blokkolási folyamatra van szükség az adatok biztonsága érdekében, ami egy extra kényelmetlen procedúra. Ennél tényleg lényegesen egyszerűbb volt kikapni a plasztiklapot a készülékből, ez tény.

Az is igaz, hogy nem lehet egyszerűen SIM-kártyát cserélni, ha kölcsönadnánk valakinek a telefont.

Ilyenkor végig kell menni az deaktivációs-aktivációs folyamaton, ami időigényes, és nem túl komfortos. Valamint az is problémát okozhat, hogy az eSIM aktiválásához aktív netkapcsolat szükséges.

Minden a mérlegen

Ha viszont mindent a mérlegre teszünk, akkor kiderül, hogy a legtöbb felhasználó számára eSIM sokkal több előnyt kínál, ezért érdemes lehet váltani.

De az is tény, hogy lehetnek olyanok, akiknek ez a technológia hátrányt okoz inkább (például azért, mert többen használnak egyetlen készüléket), és emiatt azért érdemes megfontolni a váltást. De már az is látszik, hogy előbb-utóbb ez a folyamat elkerülhetetlen lesz. Egyre több az eSIM-kompatibilis termék, és ezek a tervek szerint fél évtizeden belül Európában és a világ fejlett részein teljesen kiszoríthatják hagyományos, csak régi SIM-kártyával működő társaikat.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)