Egyre több sportoló kéri Bitcoinban a fizetését

A bitcoin és társaik ugyanis már a sportban is tényezővé váltak, egyre több sztár kéri ebben a bérét, még akkor is, ha most igen sokat buknak vele. A Business Insider gyűjtése szerint jelenleg hét olyan Észak-Amerikában játszó sztár van, aki kriptovalutában kapja a bérét, illetve még több olyan, aki a pénzét kriptóba fektette.

Az egyik első úttörő az amerikaifutball ligában (NFL) játszó Trevor Lawrence volt. Az újonc irányító a Jacksonville Jaguarsba igazolásakor a 22 millió dolláros szerződésének egy részét különböző kriptovalutákban kérte, ezeket pedig be is fektette feltörekvő kriptocégekbe – olvasható a VG cikkében.

Hasonlóan tett a Green Bay Packers irányítója, Aaron Rodgers, illetve több baseballozó és kosárlabdázó is, vagyis pénzük kis részét kockáztatják, a többségét ugyanúgy dollárban kapják.

Az első viszont, aki a teljes fizetését kriptovalutában kapja, az Odell Beckham Jr. NFL-elkapó volt.

Novemberben, a Los Angeles Ramsbe való átigazolásakor a teljes 750 ezer dolláros alapbérét bitcoinban kérte.

A VG is megírta, hogy bár ez eredetileg jó döntés volt, a kriptovaluta árfolyamának bezuhanása és a kaliforniai adók miatt Beckhamnek a 750 ezer dollárból alig több mint 35 ezer dollárja maradna, vagyis a pénze 95 százalékát gyakorlatilag elbukta.

Mindezek ellenére egyre többen követik a példáját.

