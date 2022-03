A világ elképesztő függőlegesen felszálló repülőgépei + videó

Ezek természetesen nem helikopterek, hanem igazi repülőgépek, csak éppen a hatalmas kifutópályát akarják megspórolni a függőleges indulással. Miközben a nagy alapítók lassan már a kereskedelmi bevezetéssel próbálkoznak, több izgalmas startup is feltűnt a színen.

Többségük még a fejlesztés korai szakaszában van, de mindegyikük valami egyedit ígér.

Zeva (USA)

Aki vonzódik a repülő csészealjakról szóló hírekhez, annak ez bizonyára tetszeni fog. A ZEVA alkotása a Zero, az egyszemélyes repülő csészealj. Ha az 1950-es években megkérdeztek volna valakit, hogyan fog kinézni a jövő repülőgépe, valószínűleg valami ilyesmit írt volna le.

A repülőgép megalkotói főként az elsősegélynyújtóknak szánják, de elképzelésük szerint minden lakóház garázsába kellene egy ZEVA Zero.

Az utas felszállás és leszállás közben állva utazik, és az üvegen keresztül lát. A Zero a repülés nagy részében azért vízszintesen repül majd.

A videót nézve a csészealj alakja erősen korlátozza a kilátást, így vezetője feltehetően inkább a digitális repülési útvonalra támaszkodhat, nem pedig a környezetére. Emellett azért minimális leszállóhelyet is igényel.

A cég szerint a Zerót joystickokkal fogja irányítani az engedéllyel rendelkező pilótája, a jövőben pedig automatizálást is terveznek. A The Next Web szerint a kompaktsága arra enged következtetni, hogy az eladásokkal inkább a hadsereget célozzák meg.

Hatótávolság: 80 km

Sebesség: 257 km/h

Mikor repülhetünk vele? Nem mostanában. De ez az egyetlen repülőgép a listán, amely valóban sikeresen repült.