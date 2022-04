Magyar szövegeket is könnyedén feldolgoz a Szegedi Tudományegyetem legújabb elemzőrendszere

Kitérnek rá, hogy az elmúlt évtizedben forradalom zajlott a mesterséges intelligencia kutatásában: a gépi tanulásos megoldásokon belül előre tört az úgynevezett mélytanulás (deep learning) módszere, ahol mesterséges neurális hálók képesek megtanulni, hogy mit hogy kell értelmezniük.

A HuSpaCy rendszer ötvözi a mély tanulási módszerek előnyeit a nyelvészeti elemzések interpretálhatóságával és kontrollálhatóságával.

A rendszer képes mondatok teljes nyelvi elemzésére (szótő, szófajok, satöbbi) illetve névelemek (például személynevek, helységek) azonosítására is folyó szövegben.

Mint írják, a most létrehozott HuSpaCy rendszer alapja lehet hangalapú vagy írásos csetbotoknak is (ilyeneket a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumban is fejlesztenek), de hasznos lehet szövegkategorizálásra (például ügyfélszolgálatra beérkező panaszok automatikus leválogatására), információkinyerésre és szövegek automatikus generálására is.

