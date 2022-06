A digitális jegybankpénzek vethetnek véget a kriptóknak?

A kriptovaluták tavalyi évet jellemző szárnyalása a jegybankokat is gondolkodásra késztette és egyre több szó esik a digitális jegybankpénzek (DJBP) létrehozásáról, mellyel a központi bankok kriptók terjedésének vetnének gátat – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy múlt heti webináriumán az indiai jegybank kormányzóhelyettese, T. Rabi Sankar például arról beszélt, hogy a DJBP-k bevezetése megölheti a magántulajdonú kriptopénzeket – olvasható a bitcoin.com összefoglalójában.

Magántulajdonú kriptopénzek alatt az indiai kormány és a jegybank az olyan, nem állai háttérrel kibocsátott eszközöket érti, mint a bitcoin vagy az ether. Sankar szerint

nem szabadna ezeket az eszközöket pusztán high-tech hátterük miatt engedélyezni.

Az indiai kormány jelenleg is dolgozik a kriptopolitikáján, ám az tudható, hogy az ország központi bankja azokat régóta ellenzi. Ezt Sankar szavai is alátámasztják, aki szerint ezek veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra és azokat sosem lenne szabad törvényes fizetőeszközzé tenni, mint El Salvador. A közép-amerikai ország tapasztalatai egyelőre nem is különösebben kedvezőek.

Kiemelte azt is, hogy a legtöbb kriptodeviza egyensúlyi értéke nulla, annak ellenére, hogy azok fantasztikus árakon cserélnek gazdát. Noha bizonyos esetekben – például a fedezettel rendelkező stabilcoinok esetében – ez nem feltétlenül igaz, a kriptók kérdés nélküli elfogadását mégis rejtélynek tartja a jegybankár. Az indiai központi bank egyébként dolgozik DJBP fejlesztésén, amit a tervek szerint lépcsőzetesen vezetnének be.