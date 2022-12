Applikációk, amelyek teljesebbé teszik az ünnepeket

A horgolás varázsa

Az egyre népszerűbb horgolás tökéletes az ünnepi szezonra: kellemes elfoglaltság, remélhetőleg van időnk is hozzá, és nem csak díszeket, de ajándékokat is alkothatunk. Az alapjait persze érdemes ismerni, de aki már valamennyire űzi, ihletet meríthet az Amigurumi oktatóanyagok alkalmazásból.

Az „amigurumi” a horgolás egy speciális, Japánból származó típusa, ami figurák és karakterek készítését takarja. Karácsonykor ez azért is ideális, mert a hagyományos díszeken túl rénszarvast vagy egyéb, passzoló lényeket hozhatunk létre akár egyedül, akár közösen – ez pedig sokkal személyesebb ajándékokat jelenthet.

Remélem, semmit nem felejtettem el

Az ünnepek elkerülhetetlen velejárói a masszív bevásárlások, akár ajándékokat, akár díszeket, akár a potenciális lakomákhoz keresünk alapanyagokat. Függetlenül a létszámtól, a karácsonyi összejövetel feszült tud lenni az előkészületek miatt, a Listonic azonban segíthet ebben: elvégre egy jól összerakott, szervezett lista jelentheti a különbséget a céltalan kóricálás és a taktikus shopping között. Ezzel az appal másokkal is megosztható, könnyen kezelhető, átlátható listákat lehet létrehozni, amiket a program még elrendezni is segít.

A karácsonyi hangulat a dekoráción is múlik

Az ötletelő appok csúcsa, a Pinterest megkerülhetetlen az ünnepek alatt is. Az otthonok mérete, az időjárás, a stílus és a hangulat függvényében teljesen más dekorációt tervezhetünk, elképzeléseink pedig folyamatosan változhatnak: elvégre a külcsín is fontos a tökéletes hangulat megteremtéséhez. Ezzel a kiváló alkalmazással pedig nem csak ötleteket szerezhetünk, hanem tematikák szerint is rendszerezhetjük elképzeléseinket.

Lementhetjük törzsvásárlói kártyáinkat, ami jelentősen egyszerűbbé teszi a tranzakciók lebonyolítását (Fotó: Pexels)

Ugye, a kártyákat sem felejtettem el…

Ha valamikor végre jól jönnek a pontgyűjtések, az a karácsonyi bevásárlás, így a listavezetés mellett ideális társ lehet a Stocard.

Egyrészt lementhetjük törzsvásárlói kártyáinkat, ami jelentősen egyszerűbbé teszi a tranzakciók lebonyolítását, elvégre nem kell az amúgy is kígyózó sorokban azzal bajlódnunk, hogy keressük a passzoló műanyag „lapot”. Másrészt a mentett kártyák üzleteinek aktuális akció és egyéb kedvezményei is megtekinthetők, így felkészülten és taktikusan vethetjük bele magunkat a vásárlási hadműveletbe.

Száncsengő, száncsengő, vígan szól a… melyik dal?

A hangulatteremtés elengedhetetlen eleme a muzsika, a jól bejáratott nóták pedig egyszerre lehetnek nosztalgikusak, de kissé unalmasak is.

A Spotify-on gyakorlatilag minden létező zeneszám fenn van, amit okostévékre is átküldhetünk, hogy az egész társaság élvezhesse a muzsikát – sőt, még a távoli, videón bekapcsolódó szeretteinkkel hallgathatjuk közösen a zenéket az erre a célra létrehozott funkcióval. Ezen túl azonban kereshetünk – és persze magunk is összeállíthatunk – mindenféle karácsonyi listát, s a klasszikus slágereken túl akár új dallamokat is felfedezhetünk.