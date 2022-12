Ingyen záporozhatnak a számítógépes játékok

Idén is kellemes karácsonyuk lehet a számítógépes játékosoknak, az Epic Games Store a napokban véletlenül nyilvánosan megerősítette, hogy 2022. december 15-től megtartja a szokásos téli vásárát.

Szintén tradíciót megvalósítva a kérdéses dátumtól elvileg 15 napon át 24 óránként fogja váltogatni az ingyen kínált játékát, az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy költségvetésű húzócímekre is számíthatnak a promócióját követő gamerek.

Addig is a digitális játékbolt két terméket osztogat ingyen.

A Fort Triumph egy körökre osztott stratégia, az XCOM-éra hasonlító harcrendszert ötvözi a Heroes of Might and Magicre jellemző felfedezéssel.